Американские политики снова пытаются согласовать помощь Украине

Американские политики снова пытаются согласовать помощь УкраинеНо компромисс постоянно срывается
Администрация президента США Джо Байдена отвергла предложение спикера палаты представителей республиканца Майка Джонсона включить в один законопроект возобновление выдачи экспортных лицензий производителям СПГ и выделение дополнительных средств Украине. Об этом 3 апреля сообщило Bloomberg.
После утверждения 22 марта конгрессом федерального бюджета на текущий год американские СМИ стали активнее обсуждать намерение Джонсона вынести законопроект о дополнительной военной и финансовой помощи Киеву на голосование. В интервью Fox News от 31 марта он подтвердил, что это произойдет после возвращения конгрессменов с каникул 8 апреля. Также спикер перечислил несколько способов выделения средств Украине, включая кредитование на льготных условиях и использование замороженных на территории США активов Банка России (приблизительно $5 млрд. – «Ведомости»).
При разработке своего законопроекта Джонсон столкнулся с недовольством радикальных однопартийцев. Член ультраконсервативной «группы свободы» Марджори Тейлор-Грин грозит ему отставкой, если документ будет вынесен на голосование. Эта угроза – одна из причин, по которой он пытался выторговать у администрации смягчение ограничений для экспортеров СПГ, которого добиваются республиканцы. Ситуация, в которой оказался Джонсон, усугубляется схлопыванием республиканского большинства в палате после ухода в отставку нескольких конгрессменов. Сейчас у них 218 мест против 213 у демократов. С 19 апреля количество республиканцев уменьшится до 217. Для одобрения украинского пакета Джонсону нужно либо заручиться почти единогласной поддержкой однопартийцев, либо просить о помощи демократов.
В октябре Байден запросил для Украины дополнительные средства – $64,1 млрд, но в итоге сенат одобрил 13 февраля $60,1 млрд. Также есть проект пакета, предложенный конгрессменами от обеих партий во главе с республиканцем Брайаном Фицпатриком, предполагающий выделение Киеву $47 млрд – на 30% меньше первоначальной суммы. Пока не известно, какой из вариантов рассматривает Джонсон, но он подчеркнул, что не намерен выносить на голосование документ, одобренный сенаторами. Новая версия должна будет пройти все этапы одобрения в конгрессе с нуля.
Шансы Джонсона принять законопроект о помощи Киеву сразу после каникул крайне низки – без уступок со стороны демократов спикер сам не готов обсуждать Украину, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Демократы же не готовы на уступки, так как надеются перетащить на свою сторону несколько республиканцев, воспользовавшись вялостью их большинства. Им это не очень поможет – только спикер может вынести законопроект на голосование, обойти его крайне трудно.
Джонсон опасается и обвинений в подрыве нацбезопасности США, поэтому публично подчеркивает свою готовность одобрить помощь Украине, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. При этом Джонсон намеренно затягивает обсуждение украинского пакета, чтобы не «вручить» Байдену победу в конгрессе накануне выборов.
Отсутствие консенсуса по вопросу помощи Украине в США побудило их союзников подготовить запасной план. По данным газеты Financial Times, на встрече министров иностранных дел НАТО, которая пройдет с 3 по 4 апреля, обсудят пакет помощи Украине на $100 млрд, рассчитанный на пять лет. Финансировать его будут все члены альянса.