Американские политики снова пытаются согласовать помощь Украине

При разработке своего законопроекта Джонсон столкнулся с недовольством радикальных однопартийцев. Член ультраконсервативной «группы свободы» Марджори Тейлор-Грин грозит ему отставкой, если документ будет вынесен на голосование. Эта угроза – одна из причин, по которой он пытался выторговать у администрации смягчение ограничений для экспортеров СПГ, которого добиваются республиканцы. Ситуация, в которой оказался Джонсон, усугубляется схлопыванием республиканского большинства в палате после ухода в отставку нескольких конгрессменов. Сейчас у них 218 мест против 213 у демократов. С 19 апреля количество республиканцев уменьшится до 217. Для одобрения украинского пакета Джонсону нужно либо заручиться почти единогласной поддержкой однопартийцев, либо просить о помощи демократов.