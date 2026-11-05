Ассоциация кикшеринга уточнила позицию по законопроекту Минтранса

Ассоциация поддерживает развитие ПДД, касающиеся частных и прокатных СИМ, продолжила Эрдман. Законопроект Минтранса переносит в ПДД то, что в кикшеринге уже действует через оферту и приложение: например, запрет поездок вдвоем, продолжила она. Следующим шагом может стать контроль за соблюдением правил владельцами частных СИМ – для этого их предлагается регистрировать и оснащать государственными регистрационными знаками, сказала Эрдман. Кроме того, Ассоциация выступает за единый возрастной порог – 16 лет – как в нормативных требованиях, так и в пользовательских офертах сервисов. Если велоинфраструктуры нет, маломощным СИМ следует разрешить движение по тротуарам, а при наличии велодорожек – отдавать приоритет им, считает она.