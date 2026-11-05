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Ассоциация кикшеринга уточнила позицию по законопроекту Минтранса

Она не против коррекции ПДД, но с учетом характеристик транспорта
Татьяна Ананьева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Ассоциация микромобильности (входят основные игроки рынка проката – «Яндекс Go», «МТС юрент» и Whoosh) уточнила позицию относительно разработанного Минтрансом законопроекта о регулировании средств индивидуальной мобильности (СИМ), на котором передвигаются курьеры-доставщики. Это обсуждение выходит за рамки ее отраслевых интересов. Об этом «Ведомостям» заявила директор ассоциации Ксения Эрдман.

«Поправки, касающиеся курьерской доставки, выходят за пределы отраслевых интересов ассоциации, поэтому не могут содержать оценок рисков, а также просьб о пересмотре норм в адрес Министерства транспорта РФ», – сказала она.

Ассоциация поддерживает развитие ПДД, касающиеся частных и прокатных СИМ, продолжила Эрдман. Законопроект Минтранса переносит в ПДД то, что в кикшеринге уже действует через оферту и приложение: например, запрет поездок вдвоем, продолжила она. Следующим шагом может стать контроль за соблюдением правил владельцами частных СИМ – для этого их предлагается регистрировать и оснащать государственными регистрационными знаками, сказала Эрдман. Кроме того, Ассоциация выступает за единый возрастной порог – 16 лет – как в нормативных требованиях, так и в пользовательских офертах сервисов. Если велоинфраструктуры нет, маломощным СИМ следует разрешить движение по тротуарам, а при наличии велодорожек – отдавать приоритет им, считает она.

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Общество

Вместе с тем Ассоциация предлагает строить правила с учетом характеристик СИМ – мощности, скорости и массы, а не статуса пользователя. Как отмечают в организации, на улице проверяют самокат, а не род занятий его владельца. Для эффективного контроля за соблюдением правил Ассоциация считает необходимым использовать камеры фото- и видеофиксации. Главный способ снижения частоты конфликтов между пользователями СИМ и пешеходами организация видит в развитии велодорожек и велополос.

3 ноября 2026 г. Минтранс разместил на портале проектов нормативных правовых актов законопроект, касающийся регулирования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Одно из предложений – отнести мощные электровелосипеды, на которых передвигаются курьеры, к категории мопедов. Директор Ассоциации микромобильности Эрдман в разговоре с «Ведомостями» 5 ноября выразила надежду, что в ходе дальнейших поправок курьеров все-таки не будут обязывать получать водительские права категории «М», а обучение и информирование о правилах движения возьмут на себя операторы доставки. Иначе, рассуждала Эрдман, часть доставщиков покинет рынок, а прибытие заказов увеличится по времени и цене.

Проект изменений в ПДД размещен на общественное обсуждение, сказал «Ведомостям» представитель Минтранса. По его данным, это нужно для того, чтобы экспертное сообщество, профильные органы власти, представители бизнеса и все заинтересованные стороны могли детально изучить инициативу, высказать свои замечания и предложения.

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