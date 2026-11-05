Путин встретился с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Кириллом

Феофил III прибыл в Москву 4 ноября по приглашению патриарха Кирилла, сообщила Московская патриархия. В аэропорту «Внуково-3» его встретили представители Русской православной церкви (РПЦ), в том числе председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний.