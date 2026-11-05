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Путин встретился с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Кириллом

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом пишет ТАСС.

5 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно проинформирует о возможной встрече Путина с Феофилом III и Кириллом.

Феофил III прибыл в Москву 4 ноября по приглашению патриарха Кирилла, сообщила Московская патриархия. В аэропорту «Внуково-3» его встретили представители Русской православной церкви (РПЦ), в том числе председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний.

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