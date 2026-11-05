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Путин заявил о важности сотрудничества в финразведке с партнерами по ШОС и БРИКС

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Росфинмониторингу важно углублять сотрудничество с финансовыми разведками стран БРИКС, ШОС, СНГ, ОДКБ и Евразийской группы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на торжественном мероприятии, посвященном 25-летнию Росфинмониторинга.

«Обмен оперативной информацией, опытом и практическими наработками является значимым фактором укрепления экономического суверенитета и безопасности каждого из наших государств-партнеров», – заявил глава государства.

Путин также призвал активнее заниматься профилактикой и повышением финансовой грамотности. В частности, проводить международные олимпиады по финансовой безопасности и использовать простые и понятные методы обучения.

1 ноября Путин поздравил Росфинмониторинг с 25-летием. Глава государства отметил, что за четверть века ведомство стало одним из ключевых структур в сфере экономической безопасности. По его словам, благодаря профессионализму сотрудников была выстроена действенная система борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов.

5 октября вице-премьер Дмитрия Чернышенко сообщил, что победителями и призерами VI Международной олимпиады по финансовой безопасности стали 219 человек из 35 стран – 26 школьников и 193 студента. Как пишет оргкомитет мероприятия, за финальную неделю соревнований состоялось более 100 мероприятий, включая панельные дискуссии, мастер-классы и Международный форум по финансовой безопасности, встречи в форматах Россия-Африка, БРИКС, СНГ.

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