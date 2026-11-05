Путин заявил о важности сотрудничества в финразведке с партнерами по ШОС и БРИКС

5 октября вице-премьер Дмитрия Чернышенко сообщил, что победителями и призерами VI Международной олимпиады по финансовой безопасности стали 219 человек из 35 стран – 26 школьников и 193 студента. Как пишет оргкомитет мероприятия, за финальную неделю соревнований состоялось более 100 мероприятий, включая панельные дискуссии, мастер-классы и Международный форум по финансовой безопасности, встречи в форматах Россия-Африка, БРИКС, СНГ.