Главное со встречи Мелании Трамп с представителями России и Украины

Главное со встречи Мелании Трамп с представителями России и УкраиныПервая леди США передала через Дмитриева послание Путину
5 ноября первая леди США Мелания Трамп приняла в Белом доме представителей России и Украины. Встреча состоялась по итогам гуманитарной операции в Алешках Херсонской области, которая прошла в конце октября. На встрече от Москвы присутствовали уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, от Киева – украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Ведомости» собрали главное из заявлений первой леди США.
Алешки и «масштабный мир»
Мелания Трамп надеется, что гуманитарная операция в Алешках приведет к «более масштабному миру». По ее словам, любая значимая трансформация начинается с маленькой искры. Она также отметила, что участвовала во всех этапах планирования гуманитарной операции. В частности, изучала планы по разминированию, спутниковые снимки, участвовала в оценке дорог и обсуждении маршрутов эвакуации, доступа к больницам, транспортным средствам и медикаментам.
Первая леди США положительно высказалась о действиях российской и украинской стороны в ходе режима прекращения огня. По ее словам, гуманитарные сотрудники, военные, официальные лица как из России, так с Украины, усердно работали для координации «каждого аспекта операции».
Письма Путину и Зеленскому
Первая леди США написала письма президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она добавила, что прекращение огня в Алешках не было бы возможным без обоих лидеров. Мелания Трамп попросила представителей стран передать эти письма главам государств.
Передать сообщение президенту РФ было поручено спецпредставителю Кириллу Дмитриеву. Сам Дмитриев отметил, что Мелания Трамп сыграла ключевую роль для успеха операции в Алешках и ожидает, что первая леди продолжит гуманитарную работу: «Это позволит и дальше воссоединять семьи, защищать детей». Дмитриев констатировал, что Москве и Вашингтону нужно продолжать сотрудничество в гуманитарной сфере.