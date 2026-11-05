Главное со встречи Мелании Трамп с представителями России и Украины

Мелания Трамп надеется, что гуманитарная операция в Алешках приведет к «более масштабному миру». По ее словам, любая значимая трансформация начинается с маленькой искры. Она также отметила, что участвовала во всех этапах планирования гуманитарной операции. В частности, изучала планы по разминированию, спутниковые снимки, участвовала в оценке дорог и обсуждении маршрутов эвакуации, доступа к больницам, транспортным средствам и медикаментам.