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Мелания Трамп рассказала о своем участии в гуманитарной операции в Алешках

Антон Потоков
Sipa USA / ТАСС
Sipa USA / ТАСС

Первая леди США Мелания Трамп объявила в Белом доме, что участвовала во всех этапах планирования гуманитарной операции в Алешках Херсонской области.

«Я участвовала во всех этапах подготовки: изучала планы по разминированию, спутниковые снимки, участвовала в оценке дорог и обсуждении маршрутов эвакуации, доступа к больницам, транспортным средствам и медикаментам», – сказала она.

Об этом первая леди США рассказала на встрече с представителями России и Украины, которые прибыли в Вашингтон для оценки локального прекращения огня.

23 октября Белый дом объявил о достижении соглашения между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Алешках при посредничестве Мелании Трамп. Договоренности предусматривали доставку гуманитарной помощи и добровольную эвакуацию мирных жителей. Локальное перемирие завершилось вечером 1 ноября.

2 ноября первая леди США заявила, что рассчитывает, что гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области будет способствовать урегулированию российско-украинского конфликта.

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