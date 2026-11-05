L'Echo: ЦБ подал иск в Брюсселе об изъятии документов у Euroclear
Банк России обратился в суд Брюсселя с требованием изъять документы в штаб-квартире бельгийского депозитария Euroclear. Об этом пишет бельгийская газета L'Echo со ссылкой на источник в суде.
По данным издания, российский регулятор подозревает Euroclear в сговоре с Еврокомиссией (ЕК) и Советом ЕС. Претензии связаны с изменениями санкционных правил Евросоюза (ЕС), принятыми 23 июля 2026 г. Поправки позволяют европейским судам запрещать истцам добиваться исполнения решений российских судов за пределами ЕС.
По мнению Банка России, эти изменения были приняты специально для защиты Euroclear в судебном споре с российским регулятором. ЦБ просит суд обязать Euroclear предоставить документы о его взаимодействии с Еврокомиссией и Советом ЕС летом 2026 г.
22 октября Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу бельгийского Euroclear Bank на судебные акты российских арбитражных судов по поводу взыскания с него около 200 млрд евро убытков.
19 октября Арбитражный суд Московского округа перенес рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank по делу о взыскании около $105 млн в пользу Сбербанка на 23 ноября 2026 г. Речь идет об убытках в виде заблокированных доходов по производным финансовым инструментам Сбербанка, учитываемым на счетах Санкт-Петербургского расчетно-депозитарного центра и Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear.