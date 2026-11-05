Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,22+0,25%MGTS1 3660%MSTT76,15-0,46%IMOEX2 461,46+0,8%RTSI948+0,64%RGBI111,95-0,2%RGBITR776,87-0,13%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

L'Echo: ЦБ подал иск в Брюсселе об изъятии документов у Euroclear

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России обратился в суд Брюсселя с требованием изъять документы в штаб-квартире бельгийского депозитария Euroclear. Об этом пишет бельгийская газета L'Echo со ссылкой на источник в суде.

По данным издания, российский регулятор подозревает Euroclear в сговоре с Еврокомиссией (ЕК) и Советом ЕС. Претензии связаны с изменениями санкционных правил Евросоюза (ЕС), принятыми 23 июля 2026 г. Поправки позволяют европейским судам запрещать истцам добиваться исполнения решений российских судов за пределами ЕС.

По мнению Банка России, эти изменения были приняты специально для защиты Euroclear в судебном споре с российским регулятором. ЦБ просит суд обязать Euroclear предоставить документы о его взаимодействии с Еврокомиссией и Советом ЕС летом 2026 г.

22 октября Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу бельгийского Euroclear Bank на судебные акты российских арбитражных судов по поводу взыскания с него около 200 млрд евро убытков.

19 октября Арбитражный суд Московского округа перенес рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank по делу о взыскании около $105 млн в пользу Сбербанка на 23 ноября 2026 г. Речь идет об убытках в виде заблокированных доходов по производным финансовым инструментам Сбербанка, учитываемым на счетах Санкт-Петербургского расчетно-депозитарного центра и Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её