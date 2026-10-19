Суд отложил кассацию Euroclear по иску Сбербанка на $105 млн до 23 ноября

Спор касается убытков в виде заблокированных доходов по производным финансовым инструментам Сбербанка, учитываемым на счетах Санкт-Петербургского расчетно-депозитарного центра и Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear. Речь идет о варрантах Citi и Natixis, а также нотах, связанных с активами UBS AG и акциями Societe Generale.