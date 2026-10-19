Суд отложил кассацию Euroclear по иску Сбербанка на $105 млн до 23 ноября
Спор касается убытков в виде заблокированных доходов по производным финансовым инструментам Сбербанка, учитываемым на счетах Санкт-Петербургского расчетно-депозитарного центра и Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear. Речь идет о варрантах Citi и Natixis, а также нотах, связанных с активами UBS AG и акциями Societe Generale.
Представитель Сбербанка утверждал, что выплаты были заблокированы еще до включения банка и депозитариев в санкционные списки. Euroclear настаивал на соблюдении ограничений ЕС и указывал на возможность получения средств по механизму президентского указа № 665.
В 2025 г. Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear около $105,4 млн. В феврале 2026 г. апелляция частично изменила решение после отказа Сбербанка от требований примерно на $530 000, сохранив взыскание оставшейся суммы.
15 сентября Госсовет Бельгии признал незаконным отказ местного казначейства в разблокировке активов россиян. Суд установил нарушения при передаче ведомству соответствующих полномочий.
17 сентября Банк России сообщил о намерении оспорить в суде ЕС ограничения на исполнение российских судебных решений. Регулятор связал их с разбирательством против Euroclear о взыскании около 200 млрд евро.
7 октября Мосбиржа подала иск против Совета ЕС. Входящий в ее группу НРД находится под европейскими санкциями с июня 2022 г.