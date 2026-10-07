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Главная / Инвестиции /

Мосбиржа подала в суд на Совет ЕС

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Московская биржа направила иск в Европейский суд общей юрисдикции против Совета Евросоюза (ЕС), сказано на сайте суда.

Иск подан 5 октября. Причины обращения не указаны.

Евросоюз включил Мосбиржу в санкционный список в июле 2026 г. Входящий в ее группу Национальный расчетный депозитарий (НРД) находится под санкциями ЕС с июня 2022 г. Мосбиржа вместе с НРД и Национальным клиринговым центром (НКЦ) с июня 2024 г. также находятся в санкционных списках США и Великобритании.

В 2024 г. Европейский суд отклонил иск НРД с требованием снять санкции Евросоюза. Иск был подан в августе 2022 г. НРД пытался доказать неправомерность его включения в санкционные списки, в результате чего пострадали российские и иностранные инвесторы.

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