Мосбиржа подала в суд на Совет ЕС
Московская биржа направила иск в Европейский суд общей юрисдикции против Совета Евросоюза (ЕС), сказано на сайте суда.
Иск подан 5 октября. Причины обращения не указаны.
Евросоюз включил Мосбиржу в санкционный список в июле 2026 г. Входящий в ее группу Национальный расчетный депозитарий (НРД) находится под санкциями ЕС с июня 2022 г. Мосбиржа вместе с НРД и Национальным клиринговым центром (НКЦ) с июня 2024 г. также находятся в санкционных списках США и Великобритании.
В 2024 г. Европейский суд отклонил иск НРД с требованием снять санкции Евросоюза. Иск был подан в августе 2022 г. НРД пытался доказать неправомерность его включения в санкционные списки, в результате чего пострадали российские и иностранные инвесторы.