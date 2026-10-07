Мосбиржа подала в суд на Совет ЕС

Евросоюз включил Мосбиржу в санкционный список в июле 2026 г. Входящий в ее группу Национальный расчетный депозитарий (НРД) находится под санкциями ЕС с июня 2022 г. Мосбиржа вместе с НРД и Национальным клиринговым центром (НКЦ) с июня 2024 г. также находятся в санкционных списках США и Великобритании.