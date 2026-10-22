Суд отклонил жалобу Euroclear Bank на взыскание 200 млрд евро убытков
Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу бельгийского Euroclear Bank на судебные акты российских арбитражных судов по поводу взыскания с него около 200 млрд евро убытков, следует из картотеки арбитражных дел. Иск был направлен Банком России.
Заседание суда прошло в закрытом формате 22 октября.
15 мая Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear. Бельгийская сторона уже оспаривала данное решение, однако апелляцию отклоняли. 16 июля Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу бельгийского Euroclear Bank на взыскание 18,2 трлн руб.
19 октября Арбитражный суд Московского округа перенес рассмотрение кассационной жалобы Euroclear Bank по делу о взыскании около $105 млн в пользу Сбербанка на 23 ноября 2026 г. Речь идет об убытках в виде заблокированных доходов по производным финансовым инструментам Сбербанка, учитываемым на счетах Санкт-Петербургского расчетно-депозитарного центра и Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear.