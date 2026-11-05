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Главная / Финансы /

ЦБ намерен упростить требования к собственникам бюро кредитных историй

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России упростил требования к финансовому положению собственников бюро кредитных историй (БКИ) и обновил критерии их деловой репутации. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Изменения вступят в силу 14 ноября 2026 г. Они также предусматривают обновление критериев деловой репутации владельцев БКИ. В частности, собственники бюро не должны относиться к лицам, в отношении которых применяются блокирующие меры, числиться в реестре контролируемых лиц или реестре иностранных агентов.

Кроме того, БКИ и организации, претендующие на получение такого статуса, больше не обязаны предоставлять документы, которые Банк России может получить самостоятельно через систему межведомственного электронного взаимодействия.

3 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ писали, что Банк России с января по сентябрь 2026 г. получил 43 200 жалоб на микрофинансовые организации (МФО), что на 57,3% больше, чем за тот же период год назад. Ключевая причина роста – активность недобросовестных консультантов-раздолжнителей, которые предлагают заемщикам платные услуги по погашению задолженности перед МФО без реальных оснований, тем самым усугубляя финансовое положение клиентов, уточнял Центробанк.

26 октября ЦБ рекомендовал банкам контролировать источники крупных наличных сумм у клиентов. Меры необходимы для выявления подозрительных операций, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем.

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