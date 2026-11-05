ЦБ намерен упростить требования к собственникам бюро кредитных историй

3 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ писали, что Банк России с января по сентябрь 2026 г. получил 43 200 жалоб на микрофинансовые организации (МФО), что на 57,3% больше, чем за тот же период год назад. Ключевая причина роста – активность недобросовестных консультантов-раздолжнителей, которые предлагают заемщикам платные услуги по погашению задолженности перед МФО без реальных оснований, тем самым усугубляя финансовое положение клиентов, уточнял Центробанк.