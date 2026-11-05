Путин предложил кандидатуру Логунова на пост заместителя генпрокурора РФ

Логунов родился 4 февраля 1962 г. в Иркутской области. В 1983 г. окончил Свердловский юридический институт. Начал карьеру следователем прокуратуры Хасанского района Приморского края, впоследствии возглавлял прокуратуры Спасского района и Советского района Владивостока. Затем занимал должности заместителя прокурора Псковской области, начальника управления Генпрокуратуры в Северо-Западном федеральном округе, а также работал в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков и МВД России.