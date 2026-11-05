Путин предложил кандидатуру Логунова на пост заместителя генпрокурора РФ
Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации представление о назначении Олега Логунова на должность заместителя генерального прокурора РФ. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.
«В соответствии с ч. 3 ст. 129 Конституции РФ и п. 2 ст. 12.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации В. В. Путина для проведения консультаций по кандидатуре Логунова Олега Владимировича», – говорится в сообщении.
По поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко профильные комитеты палаты проведут консультации по кандидатуре Логунова 9 ноября. Консультации пройдут в соответствии с Конституцией РФ и регламентом Совета Федерации. После их проведения президент сможет принять решение о назначении Логунова на должность заместителя генерального прокурора.
Логунов родился 4 февраля 1962 г. в Иркутской области. В 1983 г. окончил Свердловский юридический институт. Начал карьеру следователем прокуратуры Хасанского района Приморского края, впоследствии возглавлял прокуратуры Спасского района и Советского района Владивостока. Затем занимал должности заместителя прокурора Псковской области, начальника управления Генпрокуратуры в Северо-Западном федеральном округе, а также работал в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков и МВД России.
В декабре 2012 г. Логунов был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В ноябре 2025 г. он возглавил Главное управление кадров Генпрокуратуры.