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Главная / Экономика /

ЦБ зафиксировал «перегрев» экономики в III квартале 2026 года

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В российской экономике в III квартале 2026 г. вновь возник положительный разрыв выпуска, свидетельствующий о «перегреве». Это связано с ростом внутреннего спроса при временном ограничении предложения в отдельных отраслях, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

Участники заседания совета директоров ЦБ пришли к выводу, что в экономике снова возник дисбаланс между спросом и предложением. Об этом свидетельствовало усиление устойчивого инфляционного давления. По оценке регулятора, положительный разрыв выпуска будет постепенно сокращаться по мере восстановления производственных мощностей и сдержанного роста спроса.

Дополнительную поддержку внутреннему спросу оказывали бюджетные расходы. При этом рост потребительской активности в III квартале замедлился, а оценки его дальнейшей динамики среди участников обсуждения разошлись.

23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение повышенным ценовым давлением и сохраняющимися высокими инфляционными ожиданиями.

В тот же день ЦБ сообщил об ускорении текущего роста цен в III квартале до 8% в годовом выражении с учетом сезонной корректировки против 4,8% во II квартале. Прогноз инфляции на 2026 г. был повышен до 7,1–7,6%.

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