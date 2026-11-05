ЦБ зафиксировал «перегрев» экономики в III квартале 2026 года
В российской экономике в III квартале 2026 г. вновь возник положительный разрыв выпуска, свидетельствующий о «перегреве». Это связано с ростом внутреннего спроса при временном ограничении предложения в отдельных отраслях, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
Участники заседания совета директоров ЦБ пришли к выводу, что в экономике снова возник дисбаланс между спросом и предложением. Об этом свидетельствовало усиление устойчивого инфляционного давления. По оценке регулятора, положительный разрыв выпуска будет постепенно сокращаться по мере восстановления производственных мощностей и сдержанного роста спроса.
Дополнительную поддержку внутреннему спросу оказывали бюджетные расходы. При этом рост потребительской активности в III квартале замедлился, а оценки его дальнейшей динамики среди участников обсуждения разошлись.
23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение повышенным ценовым давлением и сохраняющимися высокими инфляционными ожиданиями.
В тот же день ЦБ сообщил об ускорении текущего роста цен в III квартале до 8% в годовом выражении с учетом сезонной корректировки против 4,8% во II квартале. Прогноз инфляции на 2026 г. был повышен до 7,1–7,6%.