ЦБ: текущий рост цен в III квартале ускорился до 8% в пересчете на год

По оценке регулятора, на динамику цен продолжали влиять волатильные компоненты, прежде всего моторное топливо. При этом устойчивый рост цен сохраняется в диапазоне 5–6% в пересчете на год. Годовая инфляция по состоянию на 19 октября составила 6,8%. По итогам 2026 г. Центробанк ожидает ее на уровне 7,1–7,6%.