ЦБ: текущий рост цен в III квартале ускорился до 8% в пересчете на год
Текущий рост потребительских цен в России с учетом сезонной корректировки в III квартале 2026 г. ускорился до 8% в пересчете на год против 4,8% во II квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился с 4,5 до 6,2%, следует из сообщения Банка России.
По оценке регулятора, на динамику цен продолжали влиять волатильные компоненты, прежде всего моторное топливо. При этом устойчивый рост цен сохраняется в диапазоне 5–6% в пересчете на год. Годовая инфляция по состоянию на 19 октября составила 6,8%. По итогам 2026 г. Центробанк ожидает ее на уровне 7,1–7,6%.
На заседании 23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор отметил, что высокие инфляционные ожидания препятствуют замедлению роста цен, а проинфляционные риски по-прежнему преобладают.
21 октября Росстат сообщил, что за период с 13 по 19 октября потребительские цены выросли на 0,05% после 0,11% неделей ранее. С начала года инфляция достигла 6,15%.
В тот же день ЦБ зафиксировал снижение инфляционных ожиданий россиян на один процентный пункт до 13,2%. При этом ожидания населения на пятилетнем горизонте выросли с 10,7 до 12,2%.