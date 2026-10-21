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Главная / Экономика /

Недельная инфляция в России замедлилась до 0,05%

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

За период с 13 по 19 октября потребительские цены в России выросли в среднем на 0,05%, с начала месяца – на 1,06%, а с начала года – на 6,15%. Такие данные привел Росстат. В период с 6 по 12 октября инфляция составила 0,11%.

Среди продовольственных товаров сильнее всего подорожали помидоры (+6,3%), огурцы (+2,4%) и куриные яйца (+2,3%). Цены на бананы выросли на 0,9%, на картофель – на 0,5%. При этом яблоки подешевели на 1,7%, морковь – на 1,3%, лук – на 1%. Снизились цены на сахар (-0,7%) и пшеничную муку (-0,3%).

В категории непродовольственных товаров подешевели бензин (-0,7%), телевизоры (-0,4%) и кроссовки (-0,2%). Туалетное мыло подорожало на 0,6%, спички – на 0,5%. В сфере услуг снизилась стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии (-3,1%) и на Черноморское побережье России (-2,5%). Проживание в гостиницах категории 1–3 звезды и мотелях подешевело на 0,5%, в гостиницах 4–5 звезд – на 0,1%.

14 октября стало известно, что опрошенные Банком России аналитики повысили прогнозы по инфляции на 2026, 2027 и 2028 гг. до 7,1% (+0,5 п. п. к сентябрьскому опросу), 5% (+0,4 п. п.) и 4,2% (+0,2 п. п.) соответственно. 

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