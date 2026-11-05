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Путин заявил о высоком уровне российской финансовой разведки

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Российская финансовая разведка способна не только соответствовать ведущим мировым стандартам, но и превосходить их по отдельным направлениям. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Росфинмониторинга.

«Вы на деле доказали, что российская финансовая разведка способна работать на уровне лучших мировых стандартов, а в чем-то и получше, в чем-то превосходить эти стандарты», – подчеркнул российский лидер.

По его словам, Росфинмониторинг играет важную роль в обеспечении финансовой безопасности России, а также ее государственного и экономического суверенитета. Прозрачная и надежная финансовая система важна для конкурентоспособности и привлекательности страны, уточнил президент.

1 ноября Путин поздравил Росфинмониторинг с 25-летием. Глава государства отметил, что за четверть века ведомство стало одним из ключевых структур в сфере экономической безопасности. По его словам, благодаря профессионализму сотрудников была выстроена действенная система борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов.

С 1 сентября Росфинмониторинг получает сведения об операциях в платежной системе «Мир», Системе быстрых платежей (СБП) и при использовании единого QR-кода. Путин подписал закон 15 декабря 2025 г. Уточнялось, что мера направлена на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.

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