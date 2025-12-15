Путин разрешил Росфинмониторингу получать данные по операциям СБП

Путин разрешил Росфинмониторингу получать данные по операциям СБПВедомство сможет фиксировать все операции с картами «Мир»
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Росфинмониторинга в сфере контроля за финансовыми операциями. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, ведомство получит право безвозмездно запрашивать у Национальной системы платежных карт (НСПК) информацию об операциях, совершаемых с использованием сервиса быстрых платежей (СБП) и банковских карт. Мера направлена на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.
Росфинмониторинг сможет получать сведения через личные кабинеты пользователей и иными способами, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Порядок, сроки, объем и состав передаваемой информации будут определяться отдельным соглашением между Росфинмониторингом и оператором НСПК, согласованным с Банком России.
Кроме того, закон наделяет ведомство правом получать данные об операциях, проводимых с использованием универсального платежного кода.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г.
9 декабря Госдума приняла этот закон во втором и третьем чтениях. Документ внесло правительство в конце мая 2025 г.