Путин разрешил Росфинмониторингу получать данные по операциям СБП

Росфинмониторинг сможет получать сведения через личные кабинеты пользователей и иными способами, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Порядок, сроки, объем и состав передаваемой информации будут определяться отдельным соглашением между Росфинмониторингом и оператором НСПК, согласованным с Банком России.