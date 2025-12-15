Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Путин разрешил Росфинмониторингу получать данные по операциям СБП

Ведомство сможет фиксировать все операции с картами «Мир»
Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Росфинмониторинга в сфере контроля за финансовыми операциями. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, ведомство получит право безвозмездно запрашивать у Национальной системы платежных карт (НСПК) информацию об операциях, совершаемых с использованием сервиса быстрых платежей (СБП) и банковских карт. Мера направлена на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.

Росфинмониторинг сможет получать сведения через личные кабинеты пользователей и иными способами, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Порядок, сроки, объем и состав передаваемой информации будут определяться отдельным соглашением между Росфинмониторингом и оператором НСПК, согласованным с Банком России.

Кроме того, закон наделяет ведомство правом получать данные об операциях, проводимых с использованием универсального платежного кода.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г.

9 декабря Госдума приняла этот закон во втором и третьем чтениях. Документ внесло правительство в конце мая 2025 г.

Читайте также:Росфинмониторинг будет получать от НСПК данные о транзакциях через СБП и QR-коды
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь