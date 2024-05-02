AP: служащие ВСУ рассказали о трудностях с оборонительными линиями
Служащие вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские чиновники и директоры строительных компаний сообщили о нехватке оборонительных линий. Об этом пишет AP News.
«Необходимо увеличить темпы строительства укреплений, <...> чтобы при отступлении мы шли на подготовленные позиции. <...> Этих укреплений недостаточно», – цитирует издание одного из командиров ВСУ.
Украина строит сеть укреплений, но постоянные обстрелы, нехватка техники и бюрократия мешают строительству на линии соприкосновения длиной 1000 км, говорится в материале.
Издание отмечает, что причины неподготовленности Украины уходят корнями в 1990-е гг. Тогда она начала сокращать численность вооруженных сил, так как не могла содержать в полном объеме все, что досталось ей от СССР. AP также приводит слова одного из военнослужащих инженерных войск, который заявил, что Украина вступила в конфликт «ни с чем».
Ранее главком ВСУ Александр Сырский рассказал об обострении ситуации на передовой. Сырский подтвердил отступление украинских военных из Бердычей и Семеновки под Авдеевкой, а также из Новомихайловки под Марьинкой. Наиболее сложная ситуация сложилась на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Для замены понесших потери подразделений на эти направления перемещают бригады, которые восстановили боеспособность.
По словам главкома ВСУ, остается напряженной обстановка в Запорожской и Херсонской областях. Признаков подготовки к наступательным действиям на севере Украины нет, имеет место «наращивание численности и перегруппировка войск противника на Харьковском направлении».
Продолжается ротация воинских частей для организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности солдат, продолжил он. Личный состав продолжает подготовку в учебных центрах. Ведется работа с украинскими партнерами по скорейшему получению средств вооружения и военной техники, уточнил Сырский.