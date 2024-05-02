AP: служащие ВСУ рассказали о трудностях с оборонительными линиями

Издание отмечает, что причины неподготовленности Украины уходят корнями в 1990-е гг. Тогда она начала сокращать численность вооруженных сил, так как не могла содержать в полном объеме все, что досталось ей от СССР. AP также приводит слова одного из военнослужащих инженерных войск, который заявил, что Украина вступила в конфликт «ни с чем».