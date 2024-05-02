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AP: служащие ВСУ рассказали о трудностях с оборонительными линиями

Ведомости

Служащие вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские чиновники и директоры строительных компаний сообщили о нехватке оборонительных линий. Об этом пишет AP News.

«Необходимо увеличить темпы строительства укреплений, <...> чтобы при отступлении мы шли на подготовленные позиции. <...> Этих укреплений недостаточно», – цитирует издание одного из командиров ВСУ.

Украина строит сеть укреплений, но постоянные обстрелы, нехватка техники и бюрократия мешают строительству на линии соприкосновения длиной 1000 км, говорится в материале.

Издание отмечает, что причины неподготовленности Украины уходят корнями в 1990-е гг. Тогда она начала сокращать численность вооруженных сил, так как не могла содержать в полном объеме все, что досталось ей от СССР. AP также приводит слова одного из военнослужащих инженерных войск, который заявил, что Украина вступила в конфликт «ни с чем».

Ранее главком ВСУ Александр Сырский рассказал об обострении ситуации на передовой. Сырский подтвердил отступление украинских военных из Бердычей и Семеновки под Авдеевкой, а также из Новомихайловки под Марьинкой. Наиболее сложная ситуация сложилась на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Для замены понесших потери подразделений на эти направления перемещают бригады, которые восстановили боеспособность.

По словам главкома ВСУ, остается напряженной обстановка в Запорожской и Херсонской областях. Признаков подготовки к наступательным действиям на севере Украины нет, имеет место «наращивание численности и перегруппировка войск противника на Харьковском направлении».

Продолжается ротация воинских частей для организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности солдат, продолжил он. Личный состав продолжает подготовку в учебных центрах. Ведется работа с украинскими партнерами по скорейшему получению средств вооружения и военной техники, уточнил Сырский.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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