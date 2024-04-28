Главком ВСУ рассказал об обострении ситуации на фронте
Ситуация на фронте обострилась, заявил главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.
«Происходит динамическая смена обстановки, отдельные позиции переходят "из рук в руки" несколько раз в течение суток, что порождает неоднозначное понимание ситуации», – уточнил главком ВСУ.
Сырский подтвердил отступление украинских военных из Бердычей и Семеновки под Авдеевкой, а также из Новомихайловки под Марьинкой. Наиболее сложная ситуация сложилась на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Для замены понесших потери подразделений на эти направления перемещают бригады, которые восстановили боеспособность.
По словам главкома ВСУ, остается напряженной обстановка в Запорожской и Херсонской областях. Признаков подготовки к наступательным действиям на севере Украины нет, имеет место «наращивание численности и перегруппировка войск противника на Харьковском направлении».
Продолжается ротация воинских частей для организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности солдат, продолжил он. Личный состав продолжает подготовку в учебных центрах. Ведется работа с украинскими партнерами по скорейшему получению средств вооружения и военной техники, уточнил Сырский.
28 апреля Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ заняли село Новобахмутовка в Донецкой народной республике. До этого также сообщалось о переходе под контроль России ряда других сел в зоне проведения спецоперации.
В ходе боев в регионе ВС РФ нанесли также поражение украинским военным в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка.
По состоянию на 28 апреля российские войска уничтожили ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области, поразили склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, а также пункты временной дислокации иностранных наемников. Кроме того, средствами противовоздушной обороны РФ за сутки сбито 46 украинских БПЛА и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.