Главком ВСУ рассказал об обострении ситуации на фронте

Сырский подтвердил отступление украинских военных из Бердычей и Семеновки под Авдеевкой, а также из Новомихайловки под Марьинкой. Наиболее сложная ситуация сложилась на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Для замены понесших потери подразделений на эти направления перемещают бригады, которые восстановили боеспособность.