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Главком ВСУ рассказал об обострении ситуации на фронте

Ведомости

Ситуация на фронте обострилась, заявил главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

«Происходит динамическая смена обстановки, отдельные позиции переходят "из рук в руки" несколько раз в течение суток, что порождает неоднозначное понимание ситуации», – уточнил главком ВСУ.

Сырский подтвердил отступление украинских военных из Бердычей и Семеновки под Авдеевкой, а также из Новомихайловки под Марьинкой. Наиболее сложная ситуация сложилась на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Для замены понесших потери подразделений на эти направления перемещают бригады, которые восстановили боеспособность.

По словам главкома ВСУ, остается напряженной обстановка в Запорожской и Херсонской областях. Признаков подготовки к наступательным действиям на севере Украины нет, имеет место «наращивание численности и перегруппировка войск противника на Харьковском направлении».

Продолжается ротация воинских частей для организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности солдат, продолжил он. Личный состав продолжает подготовку в учебных центрах. Ведется работа с украинскими партнерами по скорейшему получению средств вооружения и военной техники, уточнил Сырский.

28 апреля Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ заняли село Новобахмутовка в Донецкой народной республике. До этого также сообщалось о переходе под контроль России ряда других сел в зоне проведения спецоперации.

В ходе боев в регионе ВС РФ нанесли также поражение украинским военным в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка.

По состоянию на 28 апреля российские войска уничтожили ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области, поразили склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, а также пункты временной дислокации иностранных наемников. Кроме того, средствами противовоздушной обороны РФ за сутки сбито 46 украинских БПЛА и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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