Российская армия взяла под контроль село Новобахмутовка в ДНР

В целом по состоянию на 28 апреля российские войска уничтожили ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области, поразили склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, а также пункты временной дислокации иностранных наемников. Кроме того, средствами противовоздушной обороны РФ за сутки сбито 46 украинских БПЛА и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.