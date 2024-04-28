Российская армия взяла под контроль село Новобахмутовка в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ заняли село Новобахмутовка в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны России.
В ходе боев в регионе ВС РФ нанесли также поражение украинским военным в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка, говорится в сводке.
В целом по состоянию на 28 апреля российские войска уничтожили ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области, поразили склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, а также пункты временной дислокации иностранных наемников. Кроме того, средствами противовоздушной обороны РФ за сутки сбито 46 украинских БПЛА и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.
С начала года Минобороны РФ сообщало также о взятии под контроль в ДНР города Авдеевки, поселков Ласточкино, Северное, сел Победа, Орловка, Невельское, Петровское, Водяное, Первомайское, Богдановка, Новомихайловка, поселка Табаевка в Харьковской области и поселка Мирное в Запорожской области.