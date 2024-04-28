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Российская армия взяла под контроль село Новобахмутовка в ДНР

Ведомости

Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ заняли село Новобахмутовка в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны России.

В ходе боев в регионе ВС РФ нанесли также поражение украинским военным в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка, говорится в сводке.

В целом по состоянию на 28 апреля российские войска уничтожили ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области, поразили склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, а также пункты временной дислокации иностранных наемников. Кроме того, средствами противовоздушной обороны РФ за сутки сбито 46 украинских БПЛА и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

С начала года Минобороны РФ сообщало также о взятии под контроль в ДНР города Авдеевки, поселков Ласточкино, Северное, сел Победа, Орловка, Невельское, Петровское, Водяное, Первомайское, Богдановка, Новомихайловка, поселка Табаевка в Харьковской области и поселка Мирное в Запорожской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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