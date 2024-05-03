Песков о словах Кэмерона: эскалация вокруг Украины может нести угрозу для Европы
Эскалация напряженности вокруг украинского конфликта потенциально может угрожать всей архитектуре европейской безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей [западных стран]. <...> Но это прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности. Всей архитектуры европейской безопасности», – сказал он.
Таким образом Песков прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве ВСУ использовать британское оружие для ударов по территории РФ. Представитель Кремля счел слова Кэмерона опасными, отметив, что нагнетание напряженности в заявлениях официальных лиц вызывает обеспокоенность Москвы.
2 мая Reuters опубликовало новость, в которой приводились слова Кэмерона о праве Украины использовать британское оружие для ударов по целям внутри России. Он утверждал, что Киев должен сам решать, делать ли это. Позже материал был отозван, а затем вновь опубликован 3 мая.
Ранее сегодня Кэмерон прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит последовал за заявлением британского премьера, что Великобритания обязуется тратить не менее 3 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд) в год на военную помощь Украине. Кроме того, Кэмерон подтвердил выделение Киеву новой помощи в размере 36 млн фунтов стерлингов ($45,16 млн).