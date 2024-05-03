Песков о словах Кэмерона: эскалация вокруг Украины может нести угрозу для Европы

2 мая Reuters опубликовало новость, в которой приводились слова Кэмерона о праве Украины использовать британское оружие для ударов по целям внутри России. Он утверждал, что Киев должен сам решать, делать ли это. Позже материал был отозван, а затем вновь опубликован 3 мая.