Глава британского МИД Кэмерон встретился с Зеленским в Киеве

Ранее сообщалось, что в новый пакет военной помощи Украине от Великобритании войдут 500 млн фунтов стерлингов (более $617 млн) и крупнейшая в истории поставка боеприпасов. С учетом нового пакета британская военная помощь Украине достигнет 3 млрд фунтов стерлингов в этом финансовом году. Она будет использована для быстрой доставки боеприпасов, средств противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и инженерной поддержки. Беспилотники будут закуплены в Великобритании, а средства пойдут на расширение внутренних цепочек поставок для обороны.