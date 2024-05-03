Глава британского МИД Кэмерон встретился с Зеленским в Киеве
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, «чтобы подтвердить безоговорочную поддержку Великобританией украинского народа». Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Отмечается, что визит дипломата последовал за заявлением британского премьер-министра о том, что Великобритания будет тратить 2,5% ВВП на оборону и обязуется выделять не менее 3 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд) в год на военную помощь Украине. Кроме того, Кэмерон подтвердил выделение Украине новой помощи в размере 36 млн фунтов стерлингов ($45,16 млн).
В своем Telegram-канале Зеленский заявил о важности более оперативной поставки вооружения, предусмотренного пакетом поддержки от Великобритании, о котором было объявлено на прошлой неделе.
«Прежде всего, бронетехника, боеприпасы и ракеты различных типов», – сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что в новый пакет военной помощи Украине от Великобритании войдут 500 млн фунтов стерлингов (более $617 млн) и крупнейшая в истории поставка боеприпасов. С учетом нового пакета британская военная помощь Украине достигнет 3 млрд фунтов стерлингов в этом финансовом году. Она будет использована для быстрой доставки боеприпасов, средств противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и инженерной поддержки. Беспилотники будут закуплены в Великобритании, а средства пойдут на расширение внутренних цепочек поставок для обороны.
2 мая генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг направил членам НАТО официальное предложение собрать $100 млрд за пять лет на военную помощь Украине. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, письмо от генсека НАТО поступило странам альянса 30 апреля «в первом чтении».