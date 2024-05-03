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Глава британского МИД Кэмерон встретился с Зеленским в Киеве

Ведомости

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, «чтобы подтвердить безоговорочную поддержку Великобританией украинского народа». Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Отмечается, что визит дипломата последовал за заявлением британского премьер-министра о том, что Великобритания будет тратить 2,5% ВВП на оборону и обязуется выделять не менее 3 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд) в год на военную помощь Украине. Кроме того, Кэмерон подтвердил выделение Украине новой помощи в размере 36 млн фунтов стерлингов ($45,16 млн).

В своем Telegram-канале Зеленский заявил о важности более оперативной поставки вооружения, предусмотренного пакетом поддержки от Великобритании, о котором было объявлено на прошлой неделе.

«Прежде всего, бронетехника, боеприпасы и ракеты различных типов», – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в новый пакет военной помощи Украине от Великобритании войдут 500 млн фунтов стерлингов (более $617 млн) и крупнейшая в истории поставка боеприпасов. С учетом нового пакета британская военная помощь Украине достигнет 3 млрд фунтов стерлингов в этом финансовом году. Она будет использована для быстрой доставки боеприпасов, средств противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и инженерной поддержки. Беспилотники будут закуплены в Великобритании, а средства пойдут на расширение внутренних цепочек поставок для обороны.

2 мая генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг направил членам НАТО официальное предложение собрать $100 млрд за пять лет на военную помощь Украине. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, письмо от генсека НАТО поступило странам альянса 30 апреля «в первом чтении».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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