Британия намерена предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о крупнейшем пакете военной помощи Украине во время своего визита в Польшу. Об этом говорится в релизе на сайте правительства королевства.
Ожидается, что Сунак объявит о выделении Украине 500 млн фунтов стерлингов (более $617 млн) и крупнейшей в истории поставке боеприпасов. В него войдут: 60 лодок, включая морские рейдерские катера, жесткие рейдерские катера и лодки для подводного плавания, а также морские орудия, более 1600 ударных ракет и ракет противовоздушной обороны, дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow, более 400 транспортных средств, в том числе 160 защищенных транспортных средств «Хаски», 162 бронированных автомобиля и 78 вездеходов, а также почти 4 млн патронов к стрелковому оружию.
С учетом нового пакета британская военная помощь Украине достигнет 3 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд) в этом финансовом году. Она будет использована для быстрой доставки боеприпасов, средств противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и инженерной поддержки. Беспилотники будут закуплены в Великобритании, а средства пойдут на расширение внутренних цепочек поставок для обороны.
Британский премьер встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы обсудить углубление отношений Великобритании и Польши, они также проведут переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Варшаве о европейской безопасности и поддержке Украины. Затем премьер-министр отправится в Германию, чтобы встретиться с канцлером Олафом Шольцем в Берлине.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. Эти средства включают $23,2 млрд на пополнение арсенала США, $13,8 млрд – на приобретение передовых систем вооружения для Украины, а также $11,3 млрд – на финансирование текущих военных операций США в регионе. Дополнительно $26 млн предусмотрены на контроль за использованием предоставляемой Киеву помощи. Средства на поддержку Украины, ранее одобренные парламентом США, истекли в декабре прошлого года, для выделения нового транша требовалось принятие соответствующего законопроекта в конгрессе.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выделение США новой помощи Украине принципиально не поменяет ситуацию на поле боя.