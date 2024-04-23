/ Политика

Британия намерена предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о крупнейшем пакете военной помощи Украине во время своего визита в Польшу. Об этом говорится в релизе на сайте правительства королевства.

Ожидается, что Сунак объявит о выделении Украине 500 млн фунтов стерлингов (более $617 млн) и крупнейшей в истории поставке боеприпасов. В него войдут: 60 лодок, включая морские рейдерские катера, жесткие рейдерские катера и лодки для подводного плавания, а также морские орудия, более 1600 ударных ракет и ракет противовоздушной обороны, дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow, более 400 транспортных средств, в том числе 160 защищенных транспортных средств «Хаски», 162 бронированных автомобиля и 78 вездеходов, а также почти 4 млн патронов к стрелковому оружию.

С учетом нового пакета британская военная помощь Украине достигнет 3 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд) в этом финансовом году. Она будет использована для быстрой доставки боеприпасов, средств противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и инженерной поддержки. Беспилотники будут закуплены в Великобритании, а средства пойдут на расширение внутренних цепочек поставок для обороны.

Британский премьер встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы обсудить углубление отношений Великобритании и Польши, они также проведут переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Варшаве о европейской безопасности и поддержке Украины. Затем премьер-министр отправится в Германию, чтобы встретиться с канцлером Олафом Шольцем в Берлине.

20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. Эти средства включают $23,2 млрд на пополнение арсенала США, $13,8 млрд – на приобретение передовых систем вооружения для Украины, а также $11,3 млрд – на финансирование текущих военных операций США в регионе. Дополнительно $26 млн предусмотрены на контроль за использованием предоставляемой Киеву помощи. Средства на поддержку Украины, ранее одобренные парламентом США, истекли в декабре прошлого года, для выделения нового транша требовалось принятие соответствующего законопроекта в конгрессе.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выделение США новой помощи Украине принципиально не поменяет ситуацию на поле боя.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных