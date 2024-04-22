Почему палата представителей США одобрила пакет военной помощи Украине

Внешнеполитические вопросы не основной фактор, влияющий на решения избирателей, но он может оказать некоторое влияние. 112 конгрессменов-республиканцев, проголосовавших против помощи Киеву, представляют 35 штатов (число представителей от каждого штата в палате разнится в в зависимости от количества населения). По данным Gallup от 12 апреля, равное количество опрошенных американцев – по 36% – считают, что США помогают Украине «слишком много» или «недостаточно». При этом осенью 2023 г. соотношение было 41% против 25% в пользу тех, кто считал, что Вашингтон делает слишком много для поддержки Киева. Изменения объясняются растущей уверенностью демократов в необходимости увеличения помощи.