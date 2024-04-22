Почему палата представителей США одобрила пакет военной помощи Украине

Почему палата представителей США одобрила пакет военной помощи УкраинеРешение углубит раскол в республиканской партии
Одобрение 20 апреля пакета военной и финансовой помощи Украине на $60,8 млрд (наряду с помощью Израилю, Тайваню и пакету сопутствующих мер) в очередной раз разделило республиканскую партию, которая пока сохраняет большинство в палате. Из 218 республиканцев в поддержку законопроекта выступили 101, против – 112. За документ проголосовали 210 демократов, что позволило принять его. Республиканка и член ультраправого кокуса «Свободы» Марджори Тейлор-Грин обвинила спикера в предательстве и пригрозила ему смещением с должности. По данным CNN, помимо Грин за отставку Майка Джонсона , внесшего эти законопроекты, высказались двое республиканцев.
Основная причина противоречий между однопартийцами – помощь Украине. Часть республиканцев уверены в необходимости ее продолжения, другая выступает за ее прекращение. К последним относится и Грин. Однозначно разделяющих ее позицию однопартийцев меньшинство. Но их поддерживают конгрессмены, выступающие за более ответственный, по их мнению, подход к выделению средств: уменьшению итоговых сумм, учреждению механизмов контроля за их расходованием или их выдаче в виде займов.
Финансовый аспект неразрывно связан с политическим, объясняет руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. В 2024 г. вместе с президентскими пройдут и выборы в конгресс. Но прежде чем кандидаты-республиканцы столкнутся с конкурентом от демократической партии, им придется одолеть на праймериз соперника из своей собственной. В более консервативных округах штатов голос в пользу выделения денег Украине может навредить кандидату, в менее консервативных, наоборот, улучшить. «У представителей обеих позиций есть свой электорат», – говорит американист.
Внешнеполитические вопросы не основной фактор, влияющий на решения избирателей, но он может оказать некоторое влияние. 112 конгрессменов-республиканцев, проголосовавших против помощи Киеву, представляют 35 штатов (число представителей от каждого штата в палате разнится в в зависимости от количества населения). По данным Gallup от 12 апреля, равное количество опрошенных американцев – по 36% – считают, что США помогают Украине «слишком много» или «недостаточно». При этом осенью 2023 г. соотношение было 41% против 25% в пользу тех, кто считал, что Вашингтон делает слишком много для поддержки Киева. Изменения объясняются растущей уверенностью демократов в необходимости увеличения помощи.
Не последнюю роль играет и наличие в округах средних и крупных военно-промышленных предприятий. Например, в первом округе штата Луизиана ремонтируются для передачи Украине бронемашины M1117. Его представляет лидер парламентского большинства республиканец Стив Скализ. По данным Американского института предпринимательства, в палате заседает 39 республиканцев, представляющих округа с предприятиями, получающими помощь для Украины. Из них 20 проголосовали за выделение помощи. Значительная часть из них представляла такие либеральные штаты, как Калифорния и Нью-Йорк.
При этом предложение выделить экономическую (но не военную) помощь в долг, как предлагал бывший президент Дональд Трамп, не убедило некоторых республиканцев поддержать законопроект. Некоторые из них недовольны возможностью для президента США списать 50% долга после 15 ноября 2024 г. и всю сумму после 1 января 2026 г. Согласно законопроекту Джонсона, экономическая помощь Киеву составит $7,9 млрд. Также $1,57 млрд предназначено «Европе, Евразии и Центральной Азии».
17 апреля Джонсон анонсировал пять отдельных законопроектов. Три – о выделении помощи Украине, Израилю и союзникам США в АТР. Четвертый предусматривает продажу (или потенциальный запрет) TikTok и возможность конфискации российских госактивов в США на сумму $4–5 млрд. Пятый законопроект касается укрепления южной границы США с Мексикой. Все документы, кроме последнего, были приняты в палате. Они должны быть одобрены в сенате и подписаны президентом Джо Байденом.
Журавлева сомневается, что Джонсон может однозначно рассчитывать на поддержку демократов, если его однопартийцы выдвинут ему вотум недоверия. Демократы уже получили желаемое, а смещение спикера в очередной раз покажет американскому избирателю несостоятельность республиканского правления, полагает она.
Эксперт Российского совета по международным отношениям Алексей Наумов считает, что в краткосрочной перспективе спикер Джонсон сохранит свою должность, так как его поддерживает сравнительно умеренная часть партии. Но американист уточняет, что влияние ультраправых может продолжить увеличиваться, уменьшая роль умеренного крыла. Наумов полагает, что одобренные палатой законопроекты будут поддержаны и в сенате, так как содержание трех отдельных документов по Израилю, Украине и АТР практически не отличается от единого законопроекта на $95 млрд, предложенного Байденом и одобренного сенатом в феврале.
Журавлева также считает, что бывший президент США Дональд Трамп не высказался против помощи Украине, так как занят судебными тяжбами и с приближением выборов пытается увеличить свою популярность среди более умеренного электората партии и независимых, весомая часть которых выступает за поддержку Киева.