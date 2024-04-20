Палата представителей США приняла проект о выделении более $60 млрд Украине
Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на более чем $60 млрд, следует из трансляции конгресса.
За принятие инициативы проголосовали 311 конгрессменов – 210 демократов и 101 республиканец. Против выступили 112 парламентариев-республиканцев. Воздержались семь депутатов. Далее законопроект отправится в сенат, а в случае принятия закона верхней палатой – на подписание президенту США.
Законопроект, представленный спикером нижней палаты парламента, республиканцем Майком Джонсоном, предполагает выделение Киеву $60,75 млрд, включая $23,2 млрд, которые предназначены на восполнение оружейных запасов США, $13,8 млрд – на закупку передовых систем вооружений для Украины, а еще $11,3 млрд – на «текущие военные операции США в регионе».
Помимо этого, $26 млн планируется потратить на надзор за предоставляемой Киеву помощью.
17 апреля издание Axios писало, что растет вероятность отстранения Джонсона от должности спикера палаты представителей на фоне поддержки инициатив о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Джонсон при этом не боится возможного отстранения, заявляли близкие к спикеру источники.
Президент США Джо Байден заявлял о «решительной поддержке» пакета инициатив по поддержке Украины, Израиля и Тайваня. Он подчеркивал, что «немедленно подпишет этот закон, чтобы послать сигнал всему миру: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха».