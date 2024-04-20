Палата представителей США приняла проект о выделении более $60 млрд Украине

Президент США Джо Байден заявлял о «решительной поддержке» пакета инициатив по поддержке Украины, Израиля и Тайваня. Он подчеркивал, что «немедленно подпишет этот закон, чтобы послать сигнал всему миру: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха».