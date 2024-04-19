Байден поддержал пакеты мер помощи Украине и Израилю республиканцев

Байден поддержал пакеты мер помощи Украине и Израилю республиканцевПоставки оружия из США Украине вырастут примерно на $13,8 млрд, что не сильно изменит ситуацию
О «решительной поддержке» пакета инициатив, которые нужны, чтобы оказать критическую поддержку Израилю и Украине, предоставить крайне необходимую гуманитарную помощь палестинцам в Газе и укрепить безопасность и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, Джо Байден заявил накануне. Рассмотрение в нижней палате американского парламента внесенных спикером палаты представителей США Майком Джонсоном законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню намечено на 20 апреля.
«Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать сигнал всему миру: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха», – пообещал американский президент. При этом он никак не обозначил свое отношение к четвертому, пока не опубликованному законопроекту, где будут предложены новые санкции против России, Китая, Ирана, включая конфискацию замороженных активов России и запрет китайской соцсети TikTok.
Накануне Байден пояснил газете The Wall Street Journal, что, «если конгресс примет решение о военной помощи Украине и Израилю, мы не будем выписывать чистые чеки»: «Мы отправим военное оборудование из наших собственных запасов, а затем используем деньги, разрешенные конгрессом, для пополнения этих запасов, покупая их у американских поставщиков. Сюда входят ракеты Patriot, сделанные в Аризоне, ракеты Javelin, сделанные в Алабаме, и артиллерийские снаряды, сделанные в Пенсильвании, Огайо и Техасе».
Законопроект Джонсона по Украине предлагает выделить ей в помощь $60,75 млрд, включая $23,2 млрд, которые предназначены на восполнение оружейных запасов США, $13,8 млрд – на закупку передовых систем вооружений для Украины, а еще $11,3 млрд – на «текущие военные операции США в регионе». Кроме того, $26 млн планируется потратить на надзор за предоставляемой Киеву помощью.
Согласно законопроекту, не позже чем через два месяца после вступления в силу документа Байден должен будет заключить сделку с украинским правительством об условиях возврата экономической помощи – она составит $7,9 млрд (еще $1,6 млрд кредитной помощи предназначено «Европе, Евразии и Центральной Азии»). При этом президент США сможет после 15 ноября 2024 г. по согласованию с конгрессом простить Киеву до 50% этой задолженности.
Кроме того, США должны будут передать Украине армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS), способные поражать цели на расстоянии до 300 км, но если это не будет наносить ущерб национальным интересам американцев. Законопроект также предписывает госдепу и Пентагону при консультациях с другими ведомствами в течение 45 дней после его принятия представить стратегию США по поддержке Украины. Отмечается, что стратегия должна быть «рассчитана на несколько лет, устанавливать конкретные и достижимые цели, определять и ставить во главу интересы национальной безопасности США».
В другом опубликованном законопроекте предлагается выделить $26,38 млрд на поддержку Израиля, включая средства (около $4 млрд) на покрытие расходов США на военные операции в ответ на недавние атаки Ирана и его прокси-сил, на пополнение систем противоракетной обороны Израиля, $2,4 млрд пойдет на текущие военные операции США в регионе. Около $9 млрд предусмотрено на гуманитарную помощь сектору Газа. Наконец, в третьем документе предлагается выделить $8,12 млрд на нужды Индо-Тихоокеанского региона, включая «противодействие коммунистическому Китаю» ($3,9 млрд из них – на помощь по обеспечению безопасности Тайваня и других региональных союзников, на пополнение истощенных американских запасов, а $3,3 млрд – на инфраструктуру для подводных лодок).
Ожидается, что позже отдельно будет внесен законопроект о безопасности южных границ США, чего несколько месяцев добивается трампистское крыло республиканской партии. Это вызывает критику с их стороны, и некоторые из однопартийцев Джонсона призывают к его отставке с поста спикера. Но он уже заявил, что его не пугает перспектива потери должности. В начале года законопроект, куда входил пакет помощи Украине, принял сенат, но Джонсон не стал выносить его на голосование в палате.
В представленном законопроекте отображены лишь пороговые суммы трат, прежде всего на восполнение уже потраченных ресурсов, отмечает военный эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Так как в базовом военном бюджете на следующий год почти не были заложены средства, например, на снаряды и расширение производства ракет, в Пентагоне изначально рассчитывали провести эти траты через отдельный проект закона. На практике непосредственно военная помощь Украине в действительности составит около $13,8 млрд. При этом документ не фиксирует жестко и номенклатуру вооружений, что будет определяться военно-политическим руководством. Как итог – США после принятия документа смогут возобновить «нормальный» уровень поставок оружия ВСУ, которым придется растягивать выделяемую сейчас помощь, как минимум, до конца 2024 г., считает Ермаков, и речи об их новом контрнаступлении идти не может. Поставки американских вооружений несколько вырастут, но их рост вряд ли будет радикальным и уж точно он будет недостаточен для принципиального изменения расклада сил на фронте, говорит директор центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин. «Но и приятного будет мало», – добавляет он.
Первая причина, по которой Байден поддержал законопроект Джонсона по Украине, – катастрофическая ситуация для нее на фронте, говорит заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. До последнего времени Белый дом хотел и добиться выделения денег на Украину, и одержать при этом внутриполитическую победу над республиканцами, но теперь там решили пожертвовать последним, так как сенатский законопроект утвердить не удалось. Вторая причина, говорит Суслов, состоит в том, что, по сути, содержание республиканского законопроекта по Украине мало чем отличается от того, что хотела администрация Байдена. Это позволит ей заявить о максимально возможном успехе и внутриполитической победе, продемонстрировав при этом подлинную двухпартийную поддержку политики помощи в адрес Киева. Кроме того, республиканский проект не включает жестких мер по южной границе США – самой «невкусной» темы для демократов. Как итог, говорит Суслов, три законопроекта с очень большой долей вероятности будут приняты конгрессом и подписаны Байденом. Радикальные республиканцы не станут «валить» Джонсона с должности, так как он выдвинул законопроекты после встречи с их лидером Дональдом Трампом, которая произошла неделю назад, подчеркивает Суслов. Видимо, добавляет он, Трамп не хочет отставки Джонсона и поддерживает его законопроекты.