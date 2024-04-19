Байден поддержал пакеты мер помощи Украине и Израилю республиканцев

Первая причина, по которой Байден поддержал законопроект Джонсона по Украине, – катастрофическая ситуация для нее на фронте, говорит заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. До последнего времени Белый дом хотел и добиться выделения денег на Украину, и одержать при этом внутриполитическую победу над республиканцами, но теперь там решили пожертвовать последним, так как сенатский законопроект утвердить не удалось. Вторая причина, говорит Суслов, состоит в том, что, по сути, содержание республиканского законопроекта по Украине мало чем отличается от того, что хотела администрация Байдена. Это позволит ей заявить о максимально возможном успехе и внутриполитической победе, продемонстрировав при этом подлинную двухпартийную поддержку политики помощи в адрес Киева. Кроме того, республиканский проект не включает жестких мер по южной границе США – самой «невкусной» темы для демократов. Как итог, говорит Суслов, три законопроекта с очень большой долей вероятности будут приняты конгрессом и подписаны Байденом. Радикальные республиканцы не станут «валить» Джонсона с должности, так как он выдвинул законопроекты после встречи с их лидером Дональдом Трампом, которая произошла неделю назад, подчеркивает Суслов. Видимо, добавляет он, Трамп не хочет отставки Джонсона и поддерживает его законопроекты.