Проекты о помощи Украине и Израилю будут рассмотрены в конгрессе США 20 апреля

Разделение военной помощи Израилю и Украине – это не отказ от помощи последней, а выход на компромисс между республиканцами и демократами, говорил «Ведомостям» директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. По его словам, республиканцы выступали не против помощи Украине как таковой, а против попыток администрации Байдена провести помощь Израилю, Тайваню и Украине в одном документе.