/ Политика

Проекты о помощи Украине и Израилю будут рассмотрены в конгрессе США 20 апреля

Тогда же в палату представителей внесут инициативу по запрету TikTok
Максим Цуланов
Unsplash

Законопроекты о помощи Украине и Израилю рассмотрят в палате представителей США 20 апреля. Об этом сообщил спикер нижней палаты конгресса республиканец Майк Джонсон, пишет Axios.

Тексты трех проектов о помощи Израилю, Тайваню и Украине – последний из которых будет структурирован как кредит и включать меры «подотчетности» – будут опубликованы в ближайшее время, сообщил спикер.

Вместе с тем ожидается внесение четвертого законопроекта. В него входит проект по запрету TikTok, передача конфискованных российских активов и меры по «противостоянию РФ, Китаю и Ирану». Законопроекты будут объединены в процедурном отношении. Планируется и внесение инициативы о контроле границ США, но она будет внесена отдельно, уточнил Джонсон.

Axios отмечает, что растет вероятность отстранения Джонсона от должности спикера палаты представителей на фоне поддержки этих инициатив. Впрочем, Джонсон не боится возможного отстранения, говорят близкие к спикеру источники.

Помощь Украине, Израилю, Тайваню и на нужды пограничной безопасности единым пакетом продвигал президент США Джо Байден с конца октября 2023 г. Тогда он запросил на это около $106 млрд, из которых $61 млрд – военная помощь Украине. Но наиболее близкие к бывшему президенту Дональду Трампу консерваторы в Республиканской партии мешали прохождению пакета.

Разделение военной помощи Израилю и Украине – это не отказ от помощи последней, а выход на компромисс между республиканцами и демократами, говорил «Ведомостям» директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. По его словам, республиканцы выступали не против помощи Украине как таковой, а против попыток администрации Байдена провести помощь Израилю, Тайваню и Украине в одном документе. 

При этом, отмечал Войтоловский, помощь Украине по итогам все же будет оказана, несмотря на то что вопрос о ней стал заложником внутренних трений американской политической системы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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