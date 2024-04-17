Помощь Израилю заставляет США вспомнить о поддержке Украины

Для республиканцев в палате представителей чрезвычайно важно не принимать то, за что проголосовал сенат, говорит заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Если на стол Байдену по итогам ляжет законопроект от Джонсона, это будет означать крупную внутриполитическую победу республиканцев. Кроме того, республиканцы хотели бы в первую очередь оказать поддержку Израилю, так как большинство республиканцев, в особенности правых, поддерживают именно его. «Для демократов, в свою очередь, будет унизительным тот факт, что сенату придется второй раз голосовать за пакеты о помощи. Сейчас им необходимо решить, что для них важнее – побыстрее добиться помощи Украине или одержать внутриполитическую победу над республиканцами. Если приоритетом будет последнее, то принятие помощи Украине снова затянется», – говорит эксперт.