Помощь Израилю заставляет США вспомнить о поддержке Украины

Помощь Израилю заставляет США вспомнить о поддержке УкраиныНо спикер палаты представителей Джонсон против единого пакета
На этой неделе в конгресс внесут на рассмотрение отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю, заявил 16 апреля спикер палаты представителей конгресса США республиканец Майк Джонсон в соцсети X. При этом он отметил, что республиканцы планируют рассмотреть вопрос о выделении Украине помощи в виде кредита.
Помощь Украине, Израилю, Тайваню и на нужды пограничной безопасности единым пакетом президент США Джо Байден продвигал с конца октября 2023 г. Тогда он запросил на это около $106 млрд, из которых $61 млрд – военная помощь Украине. Но наиболее близкие к бывшему президенту Дональду Трампу консерваторы в республиканской партии мешали прохождению пакета.
13 февраля 2024 г. сенат конгресса США, где доминируют демократы, проголосовал за законопроект о выделении пакета уже в $95,3 млрд для помощи Украине, Израилю и Тайваню. Документ предусматривает, что Киев получит $61 млрд, Израиль – $14 млрд, как и предусматривало октябрьское предложение Байдена. Палата представителей, где доминируют республиканцы, документ так и не одобрила.
Как сообщил 16 апреля The Hill, республиканцы хотят внести четыре отдельных пакета по каждому направлению – Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности. CNN со ссылкой на источники пишет, что законопроекты могут внести в пятницу. Четвертый законопроект, касающийся нацбезопасности, согласно источнику издания, будет включать запрет TikTok, решение по использованию замороженных в США российских активов для помощи Украине, документы о военной помощи в долг и ссудах на гуманитарные цели (т. е. механизмах оказания помощи Украине). Но текущий план не включает в себя никаких положений, касающихся обеспечения безопасности южной границы США с Мексикой.
В ответ на анонс Джонсона советник Белого дома Джон Кирби призвал палату представителей принять законопроект о помощи Израилю и Украине, одобренный ранее сенатом, а не заниматься разработкой собственных вариантов. Как аргумент в пользу варианта Байдена, Кирби указал на недавний ракетный удар Ирана по Израилю.
Украинский президент Владимир Зеленский 16 апреля назвал анонсированное разделение помощи Украине, Израилю и Тайваню «позором». «Это означает, что речь идет не о безопасности. Это чистая политика. И это позор для всего мира и для демократии», – сказал Зеленский в интервью американской телекомпании PBS.
Для республиканцев в палате представителей чрезвычайно важно не принимать то, за что проголосовал сенат, говорит заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Если на стол Байдену по итогам ляжет законопроект от Джонсона, это будет означать крупную внутриполитическую победу республиканцев. Кроме того, республиканцы хотели бы в первую очередь оказать поддержку Израилю, так как большинство республиканцев, в особенности правых, поддерживают именно его. «Для демократов, в свою очередь, будет унизительным тот факт, что сенату придется второй раз голосовать за пакеты о помощи. Сейчас им необходимо решить, что для них важнее – побыстрее добиться помощи Украине или одержать внутриполитическую победу над республиканцами. Если приоритетом будет последнее, то принятие помощи Украине снова затянется», – говорит эксперт.
Раздельное голосование выгодно республиканцам, соглашается научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. При этом в плане приоритетов украинский конфликт для США давно ушел на второй план: в преддверии выборов американским избирателям важны вопросы внутренней политики и экономического развития, а из международных событий их куда больше интересует палестино-израильский конфликт. «Такое положение Украины укрепляется еще и тем, что Киев в последнее время, по сообщениям американских же медиа, начал уступать России на поле боя, к тому же в Вашингтоне не удовлетворены уровнем коррупции на Украине. В итоге США могут принять скорее символические меры помощи Украине», – полагает Сокольщик.
Разделение военной помощи Израилю и Украине – это не отказ от помощи последней, а выход на компромисс между республиканцами и демократами, утверждает директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. Республиканцы выступали не против помощи Украине как таковой, а против попыток администрации Байдена провести помощь Израилю, Тайваню и Украине в одном документе. При этом, добавляет эксперт, помощь Украине по итогам все же будет оказана, несмотря на то что вопрос о ней стал заложником внутренних трений американской политической системы.
Разделение законопроекта о едином пакете финансовой помощи связано с давлением на Джонсона и конгрессменов со стороны симпатизантов Израиля, говорит политтехнолог, руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Джонсон ранее привязал выделение денег Украине с укреплением южной границы, где прямо сейчас происходит коллапс миграционной системы США. Спикер связал такие разные темы специально, чтобы переговорная ситуация республиканцев была сильнее и не позволила выделить помощь другим странам без выделения денег на границу. Есть тут и политтехнологический аспект – кризис на границе выгоден республиканцам в год выборов президента, это классическая стратегия «к власти придем – порядок наведем». Сейчас, когда необходимость в такой привязке отпала из-за ракетной атаки Ирана на Израиль, республиканцы хотят проголосовать по каждому вопросу отдельно. Очевидно, что вопрос защиты Израиля как американского союзника для них стоит на первом месте, на втором Тайвань, а на третьем Украина. Голосование по каждой стране отдельно ускорит выделение денег, резюмирует эксперт.