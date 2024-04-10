Госдеп нашел лазейку для выделения помощи Украине в обход конгресса

В октябре 2023 г. президент США Джо Байден запросил для Украины дополнительные средства – $64,1 млрд, сенат 13 февраля 2024 г. одобрил помощь в размере $60,1 млрд, но пакет еще с осени застрял в палате представителей. Также есть проект пакета, предложенный конгрессменами от обеих партий во главе с республиканцем Брайаном Фицпатриком, предполагающий выделение Киеву $47 млрд – на 30% меньше первоначальной суммы. В конце марта и начале апреля в СМИ также фигурировала информация о намерении спикера палаты представителей Майка Джонсона вынести на голосование свой законопроект о выделении Киеву средств. Но пока неясно, сможет ли он убедить часть своих однопартийцев поддержать документ. Представительница внутрипартийной группы «Свобода» республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что инициирует смещение Джонсона с поста спикера, если он решится вынести украинский пакет на голосование.