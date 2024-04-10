/ Политика

Госдеп нашел лазейку для выделения помощи Украине в обход конгресса

Но это экстренный вариант, который не решит проблему
Роман Романов
США ищут любые способы поставок оружия Украине/ Chris Helgren / Reuters

В США объявили о поставке Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов Hawk с финансированием по новой схеме – через механизм «зарубежных военных продаж». Но средств для этого совсем немного, и застрявший в конгрессе пакет в $60,1 млрд схема не заменит.

Госдепартамент уведомил конгресс США о возможной продаже Украине комплектов запчастей и программного обеспечения для технического обслуживания зенитных ракетных комплексов Hawk стоимостью $138 млн. Согласно пресс-релизу Агентства министерства обороны США по военному сотрудничеству (DSCA), госсекретарь США Энтони Блинкен аргументировал экстренную необходимость сделки интересами американской нацбезопасности. Поставка будет реализована по схеме зарубежных военных продаж (FMS). Это дает возможность обойти требования формального одобрения со стороны конгресса и подготовки госдепом экспортной лицензии, предусмотренные законом о контроле за экспортом вооружений от 1976 г. Дополнительная лазейка заключается в том, что ранее Hawk предоставлялись Украине по линии президентских полномочий из наличия армии США. При использовании схемы FMS государство-клиент или ответственное за покупку ведомство заключает контракт с министерством обороны США.

Собеседник Reuters объяснил, что Украина оплатит нынешнюю поставку средствами из гранта на $300 млн, о передаче которого объявили в марте. Эти деньги были заложены в проекте принятого в конце марта оборонного бюджета США на 2024 г.

В октябре 2023 г. президент США Джо Байден запросил для Украины дополнительные средства – $64,1 млрд, сенат 13 февраля 2024 г. одобрил помощь в размере $60,1 млрд, но пакет еще с осени застрял в палате представителей. Также есть проект пакета, предложенный конгрессменами от обеих партий во главе с республиканцем Брайаном Фицпатриком, предполагающий выделение Киеву $47 млрд – на 30% меньше первоначальной суммы. В конце марта и начале апреля в СМИ также фигурировала информация о намерении спикера палаты представителей Майка Джонсона вынести на голосование свой законопроект о выделении Киеву средств. Но пока неясно, сможет ли он убедить часть своих однопартийцев поддержать документ. Представительница внутрипартийной группы «Свобода» республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что инициирует смещение Джонсона с поста спикера, если он решится вынести украинский пакет на голосование.

Несмотря на то что схема нынешней поставки позволяет обойти надзор конгресса, администрация Байдена вряд ли будет регулярно использовать ее, считает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Эксперт объяснил, что, пока большинство в палате представителей сохраняют республиканцы, любая такая поставка, особенно если она будет включать вооружения, грозит Байдену репутационными рисками. Таким образом, их не будут инициировать часто, а поэтому повлиять на ситуацию на поле боя такие поставки смогут несущественно. Кроме того, аргументировать их угрозой нацбезопасности США становится труднее, так как законодатели могут потребовать дополнительных объяснений.

Судаков добавил, что Киев помимо средств от США может использовать для оплаты таких разовых поставок деньги из Нидерландов, так как гранты оттуда были предоставлены без ограничений на их использование.

Разовые поставки не смогут заменить одобренный сенатом пакет, в котором Украине предназначается $60,1 млрд, считает старший научный сотрудник ИСКРАНа Игорь Шкробтак. Эксперт полагает, что дробить такую сумму на мини-пакеты с учетом времени на реализацию контрактов практически невозможно.

Ситуация с выделением помощи остается сложной, поэтому Байдену приходится прибегать к таким инструментам. Но республиканцы все равно продолжат блокировать выделение более значительных сумм, особенно в предвыборный период.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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