Что будет с полномочиями Зеленского после 20 мая

Запад ни слова не скажет по поводу легитимности власти Зеленского после 20 мая, считает заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. По его словам, для Запада ничего после истечения срока Зеленского не поменяется – украинский президент полностью подконтролен ЕС и США, так что говорить о мифическом «третьем майдане», который якобы планирует организовать Москва, не приходится. Не будут признаны нелегитимными и указы Зеленского после 20 мая. На решение Зеленского о том, что выборы 31 мая не состоятся, никак не повлияло отсутствие многих украинских граждан в стране, считает Шишкин. По его словам, главным игроком в текущей политической ситуации являются США, которые одни могут заменить Зеленского на его посту.