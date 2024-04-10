Что будет с полномочиями Зеленского после 20 мая

Что будет с полномочиями Зеленского после 20 маяКонституция не предполагает автоматического их продления
Полномочия избранного в 2019 г. президента Украины Владимира Зеленского истекают 20 мая, но президентские выборы в стране не проводились. Согласно позиции Киева, дело в военном положении. Оно действует с 24 февраля 2022 г., и Верховная рада продлевает его каждые три месяца (последний раз это было сделано 6 февраля – на 90 дней до 13 мая). Закон о правовом режиме военного положения (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях изменять конституцию, избирать президента, парламент и органы местного самоуправления. Такой позиции придерживается и Рада: 30 ноября 2023 г. все руководители фракций подписали меморандум о том, что выборы пройдут после окончания боевых действий.
В феврале 2024 г., по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), только 69% высказались за то, чтобы Зеленский оставался лидером государства до окончания боевых действий.
К проведению выборов призывали в Парламентской ассамблее Совета Европы. «Это не наш вопрос – указывать, как это сделать, но, конечно, Украина должна организовать свободные и честные выборы. Потому что это ваше обязательство по уставу Совета Европы. И, конечно, вы это сделаете», – заявил спикер ассамблеи Тини Кокс 17 мая 2023 г. Схоже высказался 25 августа 2023 г. и американский сенатор-республиканец Линдси Грэм: «Я хочу, чтобы в этой стране состоялись свободные и честные выборы <...>».
Более высокопоставленные западные лидеры выражались осторожнее. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 22 февраля назвала выборы внутренним делом Украины. За неделю до 31 марта (последний возможный день проведения президентских выборов) представитель госдепартамента США Мэттью Миллер подчеркнул, что выборы сложно провести из-за боевых действий. «Так что в конечном итоге эти вопросы должен решать украинский народ», – заявил он журналистам 25 марта.
2 апреля экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что после 20 мая Зеленский перестанет быть легитимным президентом. «Зеленский в конце мая станет самозванцем, нелегитимным, человеком, который узурпировал власть со всеми вытекающими последствиями. А какие последствия? А последствия очень простые – ни один из изданных им нормативно-правовых актов не будет иметь законной силы», – отметил он в своем Telegram-канале.
4 марта был опубликован ответ председателя украинского ЦИК Олега Диденко на запрос издания «Главком» о предоставлении разъяснений в связи с истечением срока полномочий Зеленского. В нем говорилось, что, согласно положениям конституции, президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного главы государства. Президент не имеет права передавать свои полномочия, а его отставка наступает только после заявления об этом. Диденко также отметил, что режим военного положения не позволяет проводить президентские выборы, поэтому полномочия Зеленского после 20 мая будут продлены автоматически до проведения выборов.
На Украине действует решение конституционного суда от 15 мая 2014 г., которое принималось еще для предотвращения возврата Виктора Януковича на пост президента, напоминает юрист Татьяна Монтян. Тогда суд отметил, что положения ст. 103 конституции Украины и других ее статей, определяющих конституционно-правовой статус президента Украины, не содержат норм, устанавливающих другой срок, кроме пятилетнего, на который граждане могут избирать главу государства, независимо от вида выборов (дежурных или внеочередных).
Закрепленный ч. 1 ст. 103 основного закона пятилетний срок – единственный конституционно установленный срок, на который избирается президент. Как итог, после 20 мая Зеленский перестает быть президентом и становится узурпатором, считает юрист. По словам Монтян, «многие диктаторы так поступали и от этого не переставали быть главами государств», даже нарушая при этом конституцию. Считать Зеленского не президентом нет смысла, если он будет иметь всю полноту власти по факту, резюмирует она.
Запад ни слова не скажет по поводу легитимности власти Зеленского после 20 мая, считает заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. По его словам, для Запада ничего после истечения срока Зеленского не поменяется – украинский президент полностью подконтролен ЕС и США, так что говорить о мифическом «третьем майдане», который якобы планирует организовать Москва, не приходится. Не будут признаны нелегитимными и указы Зеленского после 20 мая. На решение Зеленского о том, что выборы 31 мая не состоятся, никак не повлияло отсутствие многих украинских граждан в стране, считает Шишкин. По его словам, главным игроком в текущей политической ситуации являются США, которые одни могут заменить Зеленского на его посту.
Говорить о «майдане», направленном против Зеленского, не приходится, он остается одним из самых популярных политиков страны, а человек, способный составить ему конкуренцию, – бывший главком ВСУ Валерий Залужный – был выведен с политического поля, отмечает руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. После отставки Залужного рейтинг доверия украинскому президенту упал на 13% (с 77% в декабре 2023 г. до 64% в феврале) и недоверие выросло с 22% в декабре до 35% в феврале, следует из опубликованных 15 февраля результатов опроса КМИСа. При этом рейтинг доверия бывшему главкому составил 94%.
Украинское законодательство всегда можно изменить так, что де-юре Зеленский после 20 мая будет вполне легитимным президентом, – чтобы не подставляться под ненужные обвинения, говорит старший научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Но де-факто он уже стал диктатором, который взял под контроль СМИ, так что даже в случае выборов он все равно одержал бы на них победу. Фактически Зеленский будет и. о. президента до следующих выборов, на которых Запад может выставить альтернативу ему в виде Залужного, резюмирует эксперт.