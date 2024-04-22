Песков: помощь США принципиально не поменяет ситуацию на поле боя
Выделение США новой помощи Украине принципиально не поменяет ситуацию на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, российские Вооруженные силы, задействованные в спецоперации, улучшают свои позиции и «в целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна». Выделение финансовой помощи и вооружений для Украины «не приведет к изменению этой динамики», но приведет к новым жертвам среди украинцев.
«В свою очередь мы также отдаем себе отчет в том, что большая часть этих денег так или иначе останется в самой Америке. Америка станет богаче и будет зарабатывать дополнительные дивиденды, оказывая таким образом помощь Украине. Собственно, принципиально ничего не меняется», – добавил представитель Кремля.
Отвечая на вопрос, как президент России Владимир Путин отреагировал на предоставление новой военной помощи Украине, Песков сказал, что «это было вполне ожидаемо».
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. Эти средства включают $23,2 млрд на пополнение арсенала США, $13,8 млрд – на приобретение передовых систем вооружения для Украины, а также $11,3 млрд – на финансирование текущих военных операций США в регионе. Дополнительно $26 млн предусмотрены на контроль за использованием предоставляемой Киеву помощи. Средства на поддержку Украины, ранее одобренные парламентом США, истекли в декабре прошлого года, для выделения нового транша требовалось принятие соответствующего законопроекта в конгрессе.
В ответ на это сообщение заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что при помощи нового пакета военной поддержки США стремятся максимально увеличить число жертв конфликта и растянуть его сроки.