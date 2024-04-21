США могут отправить Украине военную помощь на следующей неделе

США могут отправить Украине военную помощь на следующей неделеВ пакет поставок войдут оперативно-тактические ракеты ATACMS
США могут отправить военную помощь Украине в рамках одобренного конгрессом законопроекта уже к концу следующей недели, заявил председатель спецкомитета по разведке сената конгресса США Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния) в интервью телеканалу CBS.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. За принятие этой инициативы проголосовали 311 членов конгресса. Уорнер отметил, что это должно было произойти еще шесть месяцев назад.
Он ожидает, что сенаторы 23-24 апреля утвердят законопроект и представят его на подпись президенту США Джо Байдену. Уорнер выразил надежду, что после подписания документа главой государства поставки «будут в пути к концу недели». Он подтвердил, что в пакет войдут ракеты ATACMS, это прописано в одобренном документе. Представитель Пентагона Патрик Райдер ранее также говорил, что США могут передать Украине боеприпасы в течение нескольких дней.
Решение об отправке военной помощи Украине, которое вскоре будет реализовано после принятия соответствующего законопроекта в палате представителей, является политическим, но на деле очередная партия вооружений не сможет изменить ход событий, рассказал «Ведомостям» военный эксперт Иван Коновалов. По его словам, это может быть последней крупной суммой, выделенной Штатами Украине, поскольку скоро в стране состоятся президентские выборы, после которых ситуация кардинально изменится.
Больше всего Украине нужны системы ПВО Patriot, о чем постоянно просит ее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, но предоставят ли США новые комплексы, вопрос пока что открытый. Сами же ВСУ уже потеряли много таких систем, как из-за действий российской армии, так и вследствие неграмотного использования, пояснил Коновалов. Поддержка Украины со стороны Запада в настоящее время значительно сократилась в сравнении с тем, что наблюдалось в начале спецоперации, при этом значительная часть последнего транша останется в самих Штатах.
«Так что эта сумма не может ничего изменить, она может подпитать киевский режим, потому что сейчас там откровенный голод по всем направлениям, в том числе по финансам, но эффект будет краткосрочным», – заключил он.
Законопроект был ранее представлен спикером нижней палаты республиканцем Майком Джонсоном. Эти средства включают $23,2 млрд на пополнение арсенала США, $13,8 млрд – на приобретение передовых систем вооружения для Украины, а также $11,3 млрд – на финансирование текущих военных операций США в регионе. Дополнительно $26 млн предусмотрены на контроль за использованием предоставляемой Киеву помощи.
Оказание помощи Украине со стороны США обогатит Штаты и еще больше разорит Украину, заявили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ожидаемым, оно приведет к большим потерям «украинцев по вине киевского режима». США решением о выделении новой военной помощи Украине похоронили экономику страны, говорил также председатель Государственной думы Вячеслав Володин.