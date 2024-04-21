США могут отправить Украине военную помощь на следующей неделе

Больше всего Украине нужны системы ПВО Patriot, о чем постоянно просит ее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, но предоставят ли США новые комплексы, вопрос пока что открытый. Сами же ВСУ уже потеряли много таких систем, как из-за действий российской армии, так и вследствие неграмотного использования, пояснил Коновалов. Поддержка Украины со стороны Запада в настоящее время значительно сократилась в сравнении с тем, что наблюдалось в начале спецоперации, при этом значительная часть последнего транша останется в самих Штатах.