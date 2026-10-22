МВД: мошенники подделывают голоса учителей с помощью ИИ

Мошенники с помощью искусственного интеллекта подделывают голоса классных руководителей и преподавателей, чтобы выманивать у родителей деньги и коды из СМС под предлогом «срочной проблемы». Главная опасность в том, что голос звонящего может быть практически идентичен настоящему, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.