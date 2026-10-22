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Главная / Общество /

МВД: мошенники подделывают голоса учителей с помощью ИИ

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Мошенники с помощью искусственного интеллекта подделывают голоса классных руководителей и преподавателей, чтобы выманивать у родителей деньги и коды из СМС под предлогом «срочной проблемы». Главная опасность в том, что голос звонящего может быть практически идентичен настоящему, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.

Полиция рекомендует не выполнять сразу просьбу человека, представившегося учителем, а прервать звонок и самостоятельно перезвонить классному руководителю или учителю. Также можно спросить, обращались ли с подобными просьбами к другим родителям.

18 октября Московская полиция рекомендовала не использовать в разговоре с незнакомцами фразы «да», «подтверждаю», «согласен» и не называть свои фамилию и имя. Речь и видеоизображение могут записываться и преобразовываться, поэтому важно минимизировать разговор и не произносить ключевые фразы – «да», «подтверждаю», «согласен», «фамилия, имя, отчество».

30 сентября управление МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий информировало, что мошенники запустили сайт «Департамента цифровой защиты», через который пытаются получить данные пользователей под предлогом проверки безопасности аккаунта на «Госуслугах».

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