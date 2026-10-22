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Посол: прямое авиасообщение с Черногорией возможно после отказа от санкций

Инна Шульгина

Рассматривать вопрос возобновления прямого авиасообщения с Черногорией можно возможно после отказа Подгорицы от антироссийских санкций. Об этом посол РФ в Черногории Александр Лукашик сообщил ТАСС.

По его словам, запрос на возобновление рейсов высок, но тема требует снятия ограничений.

В 2022 г. Черногория присоединилась к европейским санкциям против России, закрыв свое небо для российских самолетов.

21 октября Лукашик сообщил, что Черногория официально уведомила Россию о прекращении действия соглашения о безвизовых поездках с 1 ноября 2026 г. После вступления изменений в силу россияне смогут въезжать в Черногорию при наличии национальной визы республики или виз ряда других стран, включая государства Шенгенской зоны. Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов заявил, что введение визового режима Черногорией может привести к сокращению числа российских туристов на 25–35%.

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