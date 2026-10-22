Посол: прямое авиасообщение с Черногорией возможно после отказа от санкций

21 октября Лукашик сообщил, что Черногория официально уведомила Россию о прекращении действия соглашения о безвизовых поездках с 1 ноября 2026 г. После вступления изменений в силу россияне смогут въезжать в Черногорию при наличии национальной визы республики или виз ряда других стран, включая государства Шенгенской зоны. Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов заявил, что введение визового режима Черногорией может привести к сокращению числа российских туристов на 25–35%.