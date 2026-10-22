Politico: Европа задумалась о поиске переговорщика для диалога с Путиным
Евросоюз (ЕС) должен определить человека или группу людей, которые будут выступать в переговорах с президентом России Владимиром Путиным от имени Европы. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, его слова передает Politico.
По словам чешского лидера, речь не обязательно о представителях ЕС или НАТО.
«Это могут быть просто лидеры, которым остальные дадут мандат на ведение переговоров», – сказал Павел.
По словам почетного научного сотрудника Королевского института объединенных служб в Лондоне Дэвида Лидингтона, «как бы это ни раздражало», но «какой-то канал связи с Путиным был бы полезен».
21 октября Путин принял в Константиновском дворце спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа. Переговоры по украинскому урегулированию стали частью встречи. 20 октября в Осло прошли переговоры Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии. По данным Axios, Киев выдвинул новые идеи и предложения, они были подробно рассмотрены. Стороны достигли «существенного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса».
Президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин заявил «Ведомостям», что России не подходит набор условий, который мог привезти Уиткофф, если речь идет о том, о чем ранее со ссылкой на источники сообщали западные СМИ. Имеется в виду материал колумниста газеты The Washington Post Дэвида Игнатиуса, согласно которому предположительный новый мирный план по Украине предусматривает помимо всего прочего заморозку конфликта по актуальной линии боевого соприкосновения.