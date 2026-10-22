Politico: Европа задумалась о поиске переговорщика для диалога с Путиным

Президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин заявил «Ведомостям», что России не подходит набор условий, который мог привезти Уиткофф, если речь идет о том, о чем ранее со ссылкой на источники сообщали западные СМИ. Имеется в виду материал колумниста газеты The Washington Post Дэвида Игнатиуса, согласно которому предположительный новый мирный план по Украине предусматривает помимо всего прочего заморозку конфликта по актуальной линии боевого соприкосновения.