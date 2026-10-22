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Ждать ли мира после новых переговоров России и США

Дело движется к завершению, заявили в Кремле, а эксперты считают, что все сложнее
Роман Романов
Елена Мухаметшина
Владимир Путин и Стивен Уиткофф провели очередную встречу, в ходе которой обсуждалось возобновление переговоров России и Украины
Владимир Путин и Стивен Уиткофф провели очередную встречу, в ходе которой обсуждалось возобновление переговоров России и Украины / Кристина Соловьёва / РИА Новости

России не подходит тот набор условий, который мог привезти спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, если речь идет о том, о чем ранее со ссылкой на источники сообщали западные СМИ, заявил «Ведомостям» президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин. Речь идет о материале колумниста газеты The Washington Post Дэвида Игнатиуса, согласно которому предположительный новый мирный план по Украине предусматривает помимо всего прочего заморозку конфликта по актуальной линии боевого соприкосновения. Но диалог с американцами сохранять нужно, так как это дает определенные результаты, подчеркивает эксперт.

Именно поэтому, заметил Тренин, Москва согласилась обсуждать не столько урегулирование само по себе, сколько возможные пути выстраивания системы безопасности России и Украины после окончания конфликта. «Мяч остается в игре. В 2027 г. мы, скорее всего, войдем с продолжением боевых действий, хотя в американской администрации наверняка рассчитывали и хотели бы добиться каких-то реальных результатов уже к концу нынешнего года», – сказал Тренин. Эксперт подчеркнул, что дальнейшие перспективы переговорного процесса, включая формулировку конкретных условий, будут определяться исходя из реальной ситуации на земле, на поле боя.

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