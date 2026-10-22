Ждать ли мира после новых переговоров России и США

Именно поэтому, заметил Тренин, Москва согласилась обсуждать не столько урегулирование само по себе, сколько возможные пути выстраивания системы безопасности России и Украины после окончания конфликта. «Мяч остается в игре. В 2027 г. мы, скорее всего, войдем с продолжением боевых действий, хотя в американской администрации наверняка рассчитывали и хотели бы добиться каких-то реальных результатов уже к концу нынешнего года», – сказал Тренин. Эксперт подчеркнул, что дальнейшие перспективы переговорного процесса, включая формулировку конкретных условий, будут определяться исходя из реальной ситуации на земле, на поле боя.