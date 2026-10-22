Четыре с половиной часа на четырех новых вице-премьеров и министра

Четыре с половиной часа на четырех новых вице-премьеров и министраКак Госдума обсуждала новые перестановки в правительстве
Госдума 21 октября утвердила изменения в составе правительства, о которых «Ведомости» подробно писали в понедельник, 19 октября. Все пленарное заседание – четыре с половиной часа – было посвящено этому вопросу.
Представитель правительства в Госдуме Александр Синенко по очереди представлял депутатам каждого из кандидатов. Затем они выступали со своими программами, каждая фракция задала по вопросу, представители комитетов высказались по поводу номинантов, фракции могли тоже дать свои комментарии.
Затем шло голосование. Оно было единогласным. Несмотря на то что оно проходило индивидуально по каждой из кандидатур, за каждого из будущих членов правительства (и вице-премьеров, и министра) проголосовали по 430 депутатов.
Первым выступал глава Приморья Олег Кожемяко, который говорил о приоритетах развития Дальнего Востока. Его предложили на должность вице-премьера – полпреда президента в федеральном округе.
Правительство, регионы и бизнес работают на опережающий рост макрорегиона – всего для этого было принято 92 закона, более 580 указов президента и постановлений правительства, обеспечен приток инвестиций 7,3 трлн руб., введено более 1400 предприятий, создано 200 000 рабочих мест.
Сказал Кожемяко и о своем предшественнике Юрии Трутневе, который «всегда отстаивал интересы регионов, находил выверенные решения для людей, для развития экономики Дальнего Востока». Среди стоящих задач – ввод новых мощностей в сфере электроэнергии, обеспечение логистики, поддержка биотехнологий и фармацевтики, развитие туризма, реализация мастер-планов городов.
Он сказал, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект о единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке и в Арктике.
Основная задача, чтобы транспортный комплекс работал как единая четко отлаженная система, которая обеспечивает пространственную и экономическую связанность всей России, сказал министр транспорта Андрей Никитин, номинированный на должность профильного вице-премьера. Среди предстоящих важных проектов он назвал строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург. В будущем же стоит задача проработки пяти проектов ВСМ, отметил он.
Также среди приоритетов – развитие Северного морского пути, наращивание инфраструктуры транспортного коридора «Север – Юг», модернизация аэропортов, формирование нормативно-правовой базы для ускоренного внедрения беспилотных транспортных средств и др.
Ирина Окладникова рассказала, что в рамках работы в Минфине (там занимает должность первого зама) она понимает функционирование аппарата правительства, который должна возглавить: он должен обеспечивать реализацию решений премьер-министра. Аппарат не должен подменять работу министерств, он «лишь создает условия для эффективного взаимодействия», отметила она. Среди других задач – подготовка законодательных инициатив правительства, контроль исполнения решений и поручений, работа по контрольно-надзорной деятельности и др.
Антон Силуанов, который теперь должен стать не просто министром финансов, но и вице-премьером, говорил о необходимости обеспечения безопасности страны и принятии сложных решений. «Нам удалось сохранить финансовое здоровье – а это залог благополучия», – заявил он, подчеркнув стабильность финансовой системы России.
По мнению Силуанова, страна достойно проходит непростой период, не так как в 1990-е гг. Кроме того, он говорил о росте доходов населения, необходимости создания условий для развития страны, снижении воздействия внешней конъюнктуры на финансы и т. д. Среди главных же приоритетов, по словам Силуанова, – выполнение обязательств перед гражданами, обеспечение задач специальной военной операции и выполнение национальных целей развития, которые включают технологическое лидерство и развитие инфраструктуры.
Руководитель «Росавиации» Дмитрий Ядров рассказал про приоритеты Минтранса, который он возглавит, – бесперебойность работы транспортного комплекса в условиях внешних угроз, его устойчивое функционирование, несмотря на санкции. Говорил будущий министр о развитии авиации, железнодорожном, морском и общественном транспорте, переориентации грузовых потоков, дорожном строительстве. По его словам, планируется разработка обновленной транспортной стратегии до 2050 г., идет работа над законопроектами о транспортной политике и системе идентификации беспилотных средств.
Все пять фракций смогли задать каждому кандидату по одному вопросу.
Депутат Элеонора Кавшар (ЛДПР) спросила у Кожемяко про обеспечение жителей Дальнего Востока жильем, поскольку там показатели ниже, чем в Центральной России или на северо-западе страны. Кожемяко сказал, что 10 лет назад показатели по Дальнему Востоку были сильно ниже. По его словам, они стали расти после решения президента о льготной дальневосточной ипотеке. Сейчас рост по вводу жилья с каждым годом на 10%, сказал он.
Нурсултан Муссагалеев («Единая Россия») спросил Никитина про модернизацию пунктов пропуска на границе с Китаем, Казахстаном и другими дружественными России странами. На это Никитин ответил, что ведется большая системная работа. Всего таких пунктов 313, их нормативное состояние за последние годы выросло с 30 до 75%, а пропускная способность кратно увеличилась – с Китаем в 4,7 раза, с Азербайджаном в 5 раз, с Монголией в 2,4 раза и т. д.
О приоритетах работы во главе аппарата правительства у Окладниковой уточнил Николай Стариков («Справедливая Россия»). Он напомнил, что у ее предшественника среди основных задач были цифровизация и реформирование контрольно-надзорной деятельности. Окладникова отметила, что «мы много решили задач в части цифровизации, но тем не менее остается все равно большой объем бумажного документооборота». Однако прямо на вопрос, будет ли она курировать эту сферу, Окладникова не ответила. Работа над контрольно-надзорной деятельностью еще не завершена. Уменьшение числа проверок не должно снижать качество предоставляемых услуг, но должно снижать затраты на предоставление услуг, добавила Окладникова.
Алексей Куринный (КПРФ) поинтересовался у Силуанова, как он смотрит на предложения коммунистов о прогрессивной шкале НДФЛ с верхней планкой 45%, налоге на сверхдоходы банков, национализации отраслей, связанных с природной электроэнергетикой и ЖКХ, введении налога на роскошь. Силуанов считает, что в ряде законов частично такие задачи решаются – к примеру, введена прогрессивная шкала НДФЛ. Что касается банков, то прибыль банков – это капитал для новых кредитов, а экономика сейчас в них нуждается, поэтому если дополнительно изымать средства у банков, то кредитование снизится, ответил Силуанов.
Максим Гулин («Новые люди») уточнил у Ядрова про разные нормативы багажа у разных авиакомпаний и возникновение проблем из-за этого при поездках. Ядров признал, что вопрос непростой и что он, очевидно, про авиакомпанию «Победа». По его словам, действительно у авиакомпании есть определенные правила габаритов багажа, но в отличие от других авиакомпаний и недорогие билеты на рейсы. Вопрос о минимальных требованиях к габаритам багажа требует обсуждения, сказал Ядров, напомнив, что не так давно был расширен перечень ручной клади, что позволило провозить дополнительные рюкзаки и сумки.
После этого состоялось выступление представителей фракций – все, в том числе КПРФ, поддержали назначения. «Мы с вами [депутаты] руководствуемся нормой Конституции, от имени наших граждан принимаем решение об утверждении внесенных кандидатов на должности заместителей председателя правительства, министра правительства РФ», – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, все кандидаты обладают необходимыми качествами для занятия высших должностей в правительстве.
О перестановках в правительстве стало известно 19 октября. Премьер-министр Михаил Мишустин представил предстоящие изменения Владимиру Путину. В тот же день премьер внес представления о кандидатурах в Госдуму.