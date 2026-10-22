Четыре с половиной часа на четырех новых вице-премьеров и министра

О приоритетах работы во главе аппарата правительства у Окладниковой уточнил Николай Стариков («Справедливая Россия»). Он напомнил, что у ее предшественника среди основных задач были цифровизация и реформирование контрольно-надзорной деятельности. Окладникова отметила, что «мы много решили задач в части цифровизации, но тем не менее остается все равно большой объем бумажного документооборота». Однако прямо на вопрос, будет ли она курировать эту сферу, Окладникова не ответила. Работа над контрольно-надзорной деятельностью еще не завершена. Уменьшение числа проверок не должно снижать качество предоставляемых услуг, но должно снижать затраты на предоставление услуг, добавила Окладникова.