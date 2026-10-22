Пространство для мира

Присуждение Нобелевской премии мира 2026 г. южноафриканскому юристу Наванетем «Нави» Пиллэй за усилия по содействию миру и международному праву вновь привлекло внимание к вопросам справедливости и ответственности за сохранение мира. Но не менее важен другой вопрос: кто сегодня способен создавать пространство, в котором государства и народы, несмотря на различия в интересах и взглядах на будущее, готовы слышать друг друга?