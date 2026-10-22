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Главная / Глобальные идеи /

Пространство для мира

Что связывает Россию и Африку
Андрей Бельянинов , генеральный секретарь Ассамблеи народов мира

Присуждение Нобелевской премии мира 2026 г. южноафриканскому юристу Наванетем «Нави» Пиллэй за усилия по содействию миру и международному праву вновь привлекло внимание к вопросам справедливости и ответственности за сохранение мира. Но не менее важен другой вопрос: кто сегодня способен создавать пространство, в котором государства и народы, несмотря на различия в интересах и взглядах на будущее, готовы слышать друг друга?

Все больше государств стремятся самостоятельно определять свое будущее и сохранять культурную самобытность. Однако многополярность сама по себе не гарантирует взаимопонимания. Чем больше самостоятельных голосов, тем важнее уважительный диалог.

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