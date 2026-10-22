Точки входа в Африку

Российский бизнес наращивает присутствие на рынках стран Африки. Этот процесс совпадает по времени с модернизацией африканской инфраструктуры по привлечению иностранных инвестиций. Местные регуляторы внедряют налоговые и таможенные преференции, создают специальные экономические зоны, индустриальные парки и специализированные агентства по сопровождению проектов.