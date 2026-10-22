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Точки входа в Африку

Российским компаниям необходима бесшовная интеграция инфраструктуры поддержки экспорта с инвестиционными агентствами
Живрэ Нуше , Сотрудник базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Плеханова

Российский бизнес наращивает присутствие на рынках стран Африки. Этот процесс совпадает по времени с модернизацией африканской инфраструктуры по привлечению иностранных инвестиций. Местные регуляторы внедряют налоговые и таможенные преференции, создают специальные экономические зоны, индустриальные парки и специализированные агентства по сопровождению проектов.

Однако Африканский континент не является единым инвестиционным пространством – условия входа, регуляторные приоритеты и административные процедуры существенно различаются в зависимости от юрисдикции. Для успешной экспансии российским компаниям недостаточно констатировать перспективность рынка; необходимо четко понимать специфику локальной инфраструктуры и доступные механизмы государственной поддержки. Прагматичный подход требует рассматривать континент как систему региональных точек входа.

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