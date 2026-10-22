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Главная / Глобальные идеи /

От торговли зерном к технологическому партнерству

Как строится взаимодействие России и Эфиопии
Ярослав Тарасюк , торговый представитель России в Эфиопии

Эфиопия уверенно вошла в топ-10 ключевых торговых партнеров России на африканском континенте. Итоги 2025 г. продемонстрировали беспрецедентную динамику: двусторонний товарооборот вырос в 3,5 раза. Драйвером роста стал российский экспорт, увеличившийся в 4 раза, в то время как импорт из Эфиопии вырос вдвое. Столь мощный рывок указывает на формирование устойчивого экономического базиса с долгосрочным потенциалом.

Говоря о вкладе агропромышленного комплекса в развитие двустороннего сотрудничества, следует отметить, что традиционным фундаментом эфиопского экспорта в Россию остается зеленый кофе, на долю которого приходится 87% всех поставок Аддис-Абебы. По итогам прошлого года Эфиопия закрепила за собой 3-е место на российском кофейном рынке, увеличив объем поставок до 18 000 т на сумму свыше $123 млн. При этом товарная номенклатура постепенно диверсифицируется: на российском рынке растет присутствие эфиопских роз, свежих овощей, фруктов (включая авокадо), табачного сырья и фармацевтических трав.

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