От торговли зерном к технологическому партнерству

Говоря о вкладе агропромышленного комплекса в развитие двустороннего сотрудничества, следует отметить, что традиционным фундаментом эфиопского экспорта в Россию остается зеленый кофе, на долю которого приходится 87% всех поставок Аддис-Абебы. По итогам прошлого года Эфиопия закрепила за собой 3-е место на российском кофейном рынке, увеличив объем поставок до 18 000 т на сумму свыше $123 млн. При этом товарная номенклатура постепенно диверсифицируется: на российском рынке растет присутствие эфиопских роз, свежих овощей, фруктов (включая авокадо), табачного сырья и фармацевтических трав.