Через двойную сплошную

Через двойную сплошнуюКак нефть Залива попадает на рынок
Ормузский пролив закрыт с двух сторон – и США, и Ираном, – но нефть стран Залива через него все равно идет. Ее перевозят на небольших судах-челноках с выключенными транспондерами. Это спасло рынок от худшего сценария, однако дефицит в сентябре составил 2,94 млн барр./сутки, а запасы, которыми он покрывается, конечны.
Нестабильность на Ближнем Востоке длится больше семи месяцев. Фьючерсы Brent с $70 в конце февраля поднимались до $120 в марте – апреле, к началу июля вернулись к $70, а в сентябре – октябре снова превысили $100. Спотовая нефть Dated Brent стоила заметно дороже. Такие качели объясняются тремя причинами. Рынок рассчитывал, что кризис закончится быстро. Страны Международного энергетического агентства (МЭА) выпустили из резервов 400 млн барр. Крупнейшие покупатели, прежде всего Китай, сократили закупки по высоким ценам и расходовали собственные запасы.