Через двойную сплошную

Ормузский пролив закрыт с двух сторон – и США, и Ираном, – но нефть стран Залива через него все равно идет. Ее перевозят на небольших судах-челноках с выключенными транспондерами. Это спасло рынок от худшего сценария, однако дефицит в сентябре составил 2,94 млн барр./сутки, а запасы, которыми он покрывается, конечны.