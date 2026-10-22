Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,226-0,97%BSPBP34,5-0,29%CHKZ15 200+0,33%IMOEX2 447,83-0,89%RTSI940,69+0,22%RGBI112,1+0,4%RGBITR774,09+0,43%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Через двойную сплошную

Как нефть Залива попадает на рынок
Алексей Михеев , инвестиционный стратег ВТБ «Мои инвестиции»

Ормузский пролив закрыт с двух сторон – и США, и Ираном, – но нефть стран Залива через него все равно идет. Ее перевозят на небольших судах-челноках с выключенными транспондерами. Это спасло рынок от худшего сценария, однако дефицит в сентябре составил 2,94 млн барр./сутки, а запасы, которыми он покрывается, конечны.

Нестабильность на Ближнем Востоке длится больше семи месяцев. Фьючерсы Brent с $70 в конце февраля поднимались до $120 в марте – апреле, к началу июля вернулись к $70, а в сентябре – октябре снова превысили $100. Спотовая нефть Dated Brent стоила заметно дороже. Такие качели объясняются тремя причинами. Рынок рассчитывал, что кризис закончится быстро. Страны Международного энергетического агентства (МЭА) выпустили из резервов 400 млн барр. Крупнейшие покупатели, прежде всего Китай, сократили закупки по высоким ценам и расходовали собственные запасы.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте