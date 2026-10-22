Премиальные клиенты банков привыкают к индивидуальным программам

Премиальные клиенты банков привыкают к индивидуальным программамБанки балансируют между спросом на привилегии и затратами на них
Банки ищут баланс между объемом привилегий и расходами на них, говорится в исследовании Frank RG «Премиум-банкинг в России 2026». Средние затраты на нефинансовые привилегии в расчете на одного клиента в премиальном сегменте за год увеличились на 26% до 8400 руб. в год, следует из расчетов аналитической компании. В то же время доля клиентов, воспользовавшихся хотя бы одной нефинансовой привилегией, в 2026 г. выросла на 7 п. п. к уровню прошлого года и достигла 77%.
Аналитики Frank RG изучили наполнение 17 премиальных программ 15 банков в трех клиентских премиум-категориях: с капиталом от 1 млн до 3 млн руб. (Pre-Affluent), от 3 млн до 10 млн руб. (Affluent) и от 10 млн руб. (Top Affluent). Также они провели экспертные интервью с руководителями премиальных программ 11 банков и опросили более 6600 премиальных клиентов.