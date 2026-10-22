Премиальные клиенты банков привыкают к индивидуальным программам

Банки ищут баланс между объемом привилегий и расходами на них, говорится в исследовании Frank RG «Премиум-банкинг в России 2026». Средние затраты на нефинансовые привилегии в расчете на одного клиента в премиальном сегменте за год увеличились на 26% до 8400 руб. в год, следует из расчетов аналитической компании. В то же время доля клиентов, воспользовавшихся хотя бы одной нефинансовой привилегией, в 2026 г. выросла на 7 п. п. к уровню прошлого года и достигла 77%.