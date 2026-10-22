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Главная / Финансы /

Премиальные клиенты банков привыкают к индивидуальным программам

Банки балансируют между спросом на привилегии и затратами на них
Наталья Заруцкая
Один премиальный клиент может приносить банку от 60 000 до 180 000 руб. валовой прибыли в год
Один премиальный клиент может приносить банку от 60 000 до 180 000 руб. валовой прибыли в год / Андрей Гордеев / Ведомости

Банки ищут баланс между объемом привилегий и расходами на них, говорится в исследовании Frank RG «Премиум-банкинг в России 2026». Средние затраты на нефинансовые привилегии в расчете на одного клиента в премиальном сегменте за год увеличились на 26% до 8400 руб. в год, следует из расчетов аналитической компании. В то же время доля клиентов, воспользовавшихся хотя бы одной нефинансовой привилегией, в 2026 г. выросла на 7 п. п. к уровню прошлого года и достигла 77%.

Аналитики Frank RG изучили наполнение 17 премиальных программ 15 банков в трех клиентских премиум-категориях: с капиталом от 1 млн до 3 млн руб. (Pre-Affluent), от 3 млн до 10 млн руб. (Affluent) и от 10 млн руб. (Top Affluent). Также они провели экспертные интервью с руководителями премиальных программ 11 банков и опросили более 6600 премиальных клиентов.

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