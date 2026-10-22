Сеть «Ебидоеби» поставила на холодильники

Сеть «Ебидоеби» поставила на холодильникиСпециализирующаяся на доставке суши компания займется готовой едой
Сеть «Ебидоеби» (сейчас работает под брендом Ё) запускает новое направление – продажу готовой еды через автономные холодильники. Это следует из вакансии, размещенной на сайте hh.ru. Ее основатель Константин Зимен эту информацию подтвердил, уточнив, что компания действительно тестирует такой формат с февраля этого года. Она уже установила 10 таких холодильников в Красноярске и, получив удовлетворительный результат, рассчитывает сделать то же самое и в других регионах, включая Москву. Когда именно это произойдет, он не сказал.
Новое направление позволит сети расширить свое присутствие на рынке без открытия полноценных точек, а также выйти в те локации, где ресторанный формат пока не сильно развит, продолжает Зимен. Он утверждает, что для «Ебидоеби» такой формат является дополнительным каналом продаж. Холодильники планируют размещать в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, бизнес-центрах и других местах с высоким трафиком. Основу ассортимента по-прежнему будут составлять суши и роллы, а также онигири и роллы в тубах, продолжает собеседник «Ведомостей». На первом этапе компания планирует ограничить его 8–10 позициями и подбирать их с учетом места размещения холодильника. Но в дальнейшем в него добавят салаты, горячие блюда, блины и сырники.