Сеть «Ебидоеби» поставила на холодильники

Новое направление позволит сети расширить свое присутствие на рынке без открытия полноценных точек, а также выйти в те локации, где ресторанный формат пока не сильно развит, продолжает Зимен. Он утверждает, что для «Ебидоеби» такой формат является дополнительным каналом продаж. Холодильники планируют размещать в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, бизнес-центрах и других местах с высоким трафиком. Основу ассортимента по-прежнему будут составлять суши и роллы, а также онигири и роллы в тубах, продолжает собеседник «Ведомостей». На первом этапе компания планирует ограничить его 8–10 позициями и подбирать их с учетом места размещения холодильника. Но в дальнейшем в него добавят салаты, горячие блюда, блины и сырники.