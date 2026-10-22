Трамп объяснил отказ от новых санкций против России

По его словам, ограничения могли бы помешать диалогу между Москвой и Вашингтоном. Трамп также заявил, что приостановка санкций помогла добиться освобождения гражданина США Стивена Хаббарда, который более четырех лет находился под стражей в России. Глава Белого дома отметил, что в противном случае американец мог бы остаться в заключении.