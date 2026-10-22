Трамп объяснил отказ от новых санкций против России
Вашингтон не собирается ужесточать санкции против России, поскольку участвует в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме.
«Когда вы близки к сделке и у вас очень деликатные переговоры, санкции не вводятся», – подчеркнул он (цитата по Associated Press).
По его словам, ограничения могли бы помешать диалогу между Москвой и Вашингтоном. Трамп также заявил, что приостановка санкций помогла добиться освобождения гражданина США Стивена Хаббарда, который более четырех лет находился под стражей в России. Глава Белого дома отметил, что в противном случае американец мог бы остаться в заключении.
21 октября президент РФ Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, основной темой переговоров было урегулирование украинского кризиса. В ходе мероприятия Путин заявил, что Россия готова к трехсторонней встрече по этому вопросу. Кроме того, президент отметил, что высоко ценит усилия США по урегулированию конфликта.
Также Путин в начале встречи с Уиткоффом объявил об освобождении обвиненного в наемничестве Хаббарда. Представитель США поблагодарил российского лидера за освобождение Хаббарда.