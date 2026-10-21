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Путин объявил об освобождении американца Хаббарда

Уиткофф поблагодарил российского президента
Антон Потоков
Кирилл Зыков / РИА Новости
Кирилл Зыков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом заявил, что американец Стивен Хаббард, осужденный в России за наемничество, уже находится в аэропорту Пулково.

Представитель США поблагодарил российского лидера за освобождение Хаббарда.

Ранее об освобождении американца Путина просил президент США Дональд Трамп. Встреча проходит в Санкт-Петербурге, куда Уиткофф прилетел накануне.

В октябре 2024 г. Московский городской суд приговорил 72-летнего Хаббарда к шести годам и 10 месяцам колонии за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ). По данным следствия, он заключил контракт с батальоном теробороны Изюма и получал $1000 в месяц.

20 октября телеканал ABC сообщил, что администрация Трампа близка к соглашению с РФ об освобождении нескольких американцев, находящихся под стражей в России. Одним из главных вопросов переговоров стало освобождение Хаббарда.

Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург 21 октября. В Пулково его встречал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Помимо вопроса об освобождении Хаббарда, на встрече с Путиным обсуждаются новые предложения по урегулированию украинского конфликта.

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