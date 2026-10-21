Путин объявил об освобождении американца Хаббарда

В октябре 2024 г. Московский городской суд приговорил 72-летнего Хаббарда к шести годам и 10 месяцам колонии за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ). По данным следствия, он заключил контракт с батальоном теробороны Изюма и получал $1000 в месяц.