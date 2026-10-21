Путин объявил об освобождении американца Хаббарда

Путин объявил об освобождении американца ХаббардаУиткофф поблагодарил российского президента
Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом заявил, что американец Стивен Хаббард, осужденный в России за наемничество, уже находится в аэропорту Пулково.
Представитель США поблагодарил российского лидера за освобождение Хаббарда.
Ранее об освобождении американца Путина просил президент США Дональд Трамп. Встреча проходит в Санкт-Петербурге, куда Уиткофф прилетел накануне.
В октябре 2024 г. Московский городской суд приговорил 72-летнего Хаббарда к шести годам и 10 месяцам колонии за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ). По данным следствия, он заключил контракт с батальоном теробороны Изюма и получал $1000 в месяц.
20 октября телеканал ABC сообщил, что администрация Трампа близка к соглашению с РФ об освобождении нескольких американцев, находящихся под стражей в России. Одним из главных вопросов переговоров стало освобождение Хаббарда.
Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург 21 октября. В Пулково его встречал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Помимо вопроса об освобождении Хаббарда, на встрече с Путиным обсуждаются новые предложения по урегулированию украинского конфликта.