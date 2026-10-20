Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,345-0,59%CHKZ15 000-0,66%CHMK3 805+13,58%IMOEX2 472,07+1,65%RTSI939,53+1,6%RGBI111,67-0,05%RGBITR770,95-0,02%
Главная / Политика /

ABC: США могут заключить сделку с РФ об освобождении заключенных американцев

Сергей Пахомов
Aaron Schwartz \ TASS
Aaron Schwartz \ TASS

Администрация президента США Дональда Трампа близка к соглашению с РФ об освобождении нескольких американцев, находящихся под стражей в России. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным телеканала, переговоры ведут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Обсуждение находится на завершающей стадии, однако окончательное соглашение пока не достигнуто. Его условия и масштаб сделки еще могут измениться.

Одним из главных вопросов переговоров стало освобождение бывшего учителя Стивена Хаббарда, задержанного в России в 2022 г. Также обсуждается судьба нескольких других американцев, находящихся под стражей в стране.

20 октября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что Уиткофф после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло направится в Санкт-Петербург для встречи с российскими властями. Там он представит новые предложения по урегулированию украинского конфликта. Reuters писал, что Уиткофф также обсудит с российским президентом возможность освобождения Хаббарда.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассмотри предложение американских переговорщиков в вопросе урегулирования кризиса на Украине, но политических уступок от Москвы ждать не стоит.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь