ABC: США могут заключить сделку с РФ об освобождении заключенных американцев

20 октября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что Уиткофф после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло направится в Санкт-Петербург для встречи с российскими властями. Там он представит новые предложения по урегулированию украинского конфликта. Reuters писал, что Уиткофф также обсудит с российским президентом возможность освобождения Хаббарда.