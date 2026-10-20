ABC: США могут заключить сделку с РФ об освобождении заключенных американцев
Администрация президента США Дональда Трампа близка к соглашению с РФ об освобождении нескольких американцев, находящихся под стражей в России. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на двух американских чиновников.
По данным телеканала, переговоры ведут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Обсуждение находится на завершающей стадии, однако окончательное соглашение пока не достигнуто. Его условия и масштаб сделки еще могут измениться.
Одним из главных вопросов переговоров стало освобождение бывшего учителя Стивена Хаббарда, задержанного в России в 2022 г. Также обсуждается судьба нескольких других американцев, находящихся под стражей в стране.
20 октября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что Уиткофф после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло направится в Санкт-Петербург для встречи с российскими властями. Там он представит новые предложения по урегулированию украинского конфликта. Reuters писал, что Уиткофф также обсудит с российским президентом возможность освобождения Хаббарда.
В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассмотри предложение американских переговорщиков в вопросе урегулирования кризиса на Украине, но политических уступок от Москвы ждать не стоит.