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Лавров исключил политические уступки в ходе переговоров по Украине

При этом Россия изучит предложения американских переговорщиков, отметил министр
Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия изучит предложения американских переговорщиков по урегулированию конфликта на Украине, но политических уступок со стороны Москвы ждать не стоит. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, которых впервые приняли на дипломатическую службу.

«Если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет? Но делать это надо без каких-либо политических уступок с нашей стороны», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Лавров также отметил, что в США следующий президент не связан обязательствами, которые дал предыдущий. Глава МИДа назвал это американской политической традицией. По его словам, она позже будет использоваться для того, чтобы торговаться с Россией.

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20 октября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло направится в Санкт-Петербург для встречи с российскими властями. Там он представит новые предложения по урегулированию украинского конфликта.

Politico со ссылкой на источники пишет, что Уиткофф на встрече в Петербурге предложит провести трехстороннюю встречу с участием американского лидера Дональда Трампа, президента РФ Владимира Путина и Зеленского.

Днем 20 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что России важно, чтобы переговоры по урегулированию конфликта вел легитимный представитель украинской власти. По его словам, этот человек должен быть готов взять на себя ответственность и принять необходимые решения для урегулирования конфликта.

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Также Песков рассказал, что Москва рассчитывает в ближайшее время организовать встречу Путина с Уиткоффом. По словам Пескова, американские переговорщики смогут проинформировать президента России об итогах контактов с украинской и европейской сторонами, а также продолжить обмен сигналами между Москвой и Вашингтоном по важным вопросам.

16 октября спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия находится в постоянном контакте с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. По его словам, РФ также находится на связи с минфином и минэнерго США.

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