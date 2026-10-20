Лавров исключил политические уступки в ходе переговоров по Украине

Лавров исключил политические уступки в ходе переговоров по УкраинеПри этом Россия изучит предложения американских переговорщиков, отметил министр
Россия изучит предложения американских переговорщиков по урегулированию конфликта на Украине, но политических уступок со стороны Москвы ждать не стоит. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, которых впервые приняли на дипломатическую службу.
«Если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет? Но делать это надо без каких-либо политических уступок с нашей стороны», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства (цитата по «РИА Новости»).
Лавров также отметил, что в США следующий президент не связан обязательствами, которые дал предыдущий. Глава МИДа назвал это американской политической традицией. По его словам, она позже будет использоваться для того, чтобы торговаться с Россией.
20 октября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло направится в Санкт-Петербург для встречи с российскими властями. Там он представит новые предложения по урегулированию украинского конфликта.
Politico со ссылкой на источники пишет, что Уиткофф на встрече в Петербурге предложит провести трехстороннюю встречу с участием американского лидера Дональда Трампа, президента РФ Владимира Путина и Зеленского.
Днем 20 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что России важно, чтобы переговоры по урегулированию конфликта вел легитимный представитель украинской власти. По его словам, этот человек должен быть готов взять на себя ответственность и принять необходимые решения для урегулирования конфликта.
Также Песков рассказал, что Москва рассчитывает в ближайшее время организовать встречу Путина с Уиткоффом. По словам Пескова, американские переговорщики смогут проинформировать президента России об итогах контактов с украинской и европейской сторонами, а также продолжить обмен сигналами между Москвой и Вашингтоном по важным вопросам.
16 октября спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия находится в постоянном контакте с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. По его словам, РФ также находится на связи с минфином и минэнерго США.