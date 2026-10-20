Песков: РФ важно вести переговоры с легитимным представителем Украины
России важно, чтобы переговоры по урегулированию конфликта вел легитимный представитель украинской власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, этот человек должен быть готов взять на себя ответственность и принять необходимые решения для урегулирования конфликта.
19 октября президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, отвечая на его слова о том, что американский президент якобы находится «на неправильной стороне истории». Он также указал, что Зеленскому «пора поручить ведение переговоров кому-то другому», и заявил, что тот не хочет завершения конфликта. Американский лидер также подтвердил, что Вашингтон продолжает делиться с Киевом разведывательной информацией, но Украина ничего не дает взамен.
Трамп добавил, что Зеленский должен был уладить конфликт в стране очень давно. Он подчеркнул, что если бы Зеленский послушал американского президента, «он заключил бы гораздо лучшую сделку еще очень давно».
18 сентября Зеленский обвинил администрацию Трампа в ограничении работы системы Starlink. Однако он добавил, что не знает, кто принял такое решение. В тот же день глава минфина США Скотт Бессент предупредил украинского лидера, что ему следует высказываться более корректно. На следующий день украинский президент в очередной раз повторил, что ограничения на работу Starlink на Украине сохраняются.
В последние недели отношения президентов США и Украины обострились. Трамп заявил, что Украине пришло время сменить президента, и обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт, а также в ударах по российским НПЗ, которые провоцируют рост мировых цен на топливо. Зеленский, в свою очередь, раскритиковал сделку США и России о поставках дизельного топлива и назвал это слабым решением.