Песков: РФ важно вести переговоры с легитимным представителем Украины

18 сентября Зеленский обвинил администрацию Трампа в ограничении работы системы Starlink. Однако он добавил, что не знает, кто принял такое решение. В тот же день глава минфина США Скотт Бессент предупредил украинского лидера, что ему следует высказываться более корректно. На следующий день украинский президент в очередной раз повторил, что ограничения на работу Starlink на Украине сохраняются.