Трамп снова раскритиковал Зеленского и рассказал о переговорах с Россией

«Мы ведем с ним переговоры по Украине. Поэтому я не хочу срывать переговоры на полпути. И, кстати, у меня есть право сделать это в любой момент, немедленно. Так что, если ничего не получится, то я всегда могу это сделать», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, почему он не стал вводить новые антироссийские санкции.