Трамп снова раскритиковал Зеленского и рассказал о переговорах с Россией

Трамп снова раскритиковал Зеленского и рассказал о переговорах с РоссиейПрезидент США также допустил проведение трехсторонней встречи с лидерами РФ и Китая
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу, но оставляет за собой право прекратить их в любое время. Об этом он заявил журналистам в Белом доме перед вылетом на предвыборный митинг в Канзасе. Трансляцию выступления Трампа вел канал DRM News.
«Мы ведем с ним переговоры по Украине. Поэтому я не хочу срывать переговоры на полпути. И, кстати, у меня есть право сделать это в любой момент, немедленно. Так что, если ничего не получится, то я всегда могу это сделать», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, почему он не стал вводить новые антироссийские санкции.
Президент США также отметил, что Россия, по его мнению, проявляет сдержанность. «Они сделали далеко не все, что могли бы сделать, и я это ценю. Они знают, что я это ценю», – заявил американский лидер. Трамп добавил, что готов обсудить Украину с председателем КНР Си Цзиньпином.
Трамп при этом выразил сомнение в том, что на полях саммита АТЭС в ноябре состоится его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Кроме того, президент США рассказал, что обсуждает с Москвой освобождение задержанного гражданина США, не уточнив, о ком конкретно идет речь.
Критика Зеленского
Трамп вновь раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, отвечая на его слова о том, что американский президент якобы находится «на неправильной стороне истории».
«Зеленский не знает, о чем говорит. Зеленский – это человек, который должен был уладить эту войну давным-давно. Если бы он послушал меня, он заключил бы гораздо лучшую сделку еще очень давно, и миллионы людей с его стороны остались бы живы», – сказал Трамп.
Он также указал, что Зеленскому «пора поручить ведение переговоров кому-то другому», и заявил, что тот не хочет завершения конфликта. «И, откровенно говоря, Зеленский не сильно помогает делу. Считаю, что он не хочет остановить это», – подчеркнул Трамп.
Президент США подтвердил, что Вашингтон продолжает делиться с Киевом разведывательной информацией, но Украина ничего не дает взамен.
«Мы предоставляем им разведданные. И знаете что? Мы многое дали Украине. А они нам ничего не дали. Запомните это. Мы дали сотни миллиардов долларов. Я предоставил Украине Javelin, когда у них закончились запасы. Это был я. Так что не рассказывайте мне об Украине», – заявил он.
Возможность трехсторонних переговоров
Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, допустил проведение трехсторонней встречи с Путиным и Си Цзиньпином. Однако, по его словам, если такая встреча состоится, ее главной темой станет денуклеаризация.
«Мы бы провели встречу, посвященную денуклеаризации, это очень позитивно для мира», – сказал президент США.
Речь идет о возможной трехсторонней встрече на саммите АТЭС, который пройдет 18–19 ноября 2026 г. в Шэньчжэне. Путин и Си Цзиньпин уже договорились о двусторонней встрече.
19 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил The Wall Street Journal, что Россия, США и Китай признают гипотетическую возможность трехсторонней встречи на полях саммита. Он уточнил, что пока нет четкого понимания насчет таких переговоров.