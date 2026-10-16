Медведев: Зеленский укусил кормящую его руку до крови
Президент США Дональд Трамп стал воспринимать украинского лидера Владимира Зеленского как помеху миру и интересам США, ведь он до крови укусил кормящую его руку. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«»Человек года» и «новый Черчилль» признан своим бывшим хозяином помехой миру и интересам США. Ведь он до крови укусил кормящую его руку», – написал Медведев, комментируя положение украинского президента в отношениях с Вашингтоном.
По его словам, европейские политики призывают Зеленского проявить терпение и избегать дальнейшего обострения отношений с Трампом. Как утверждает зампред Совбеза РФ, они советуют украинскому лидеру дождаться выборов в Конгресс США, рассчитывая на возможное поражение республиканцев.
«Они ненавидят Трампа не меньше наркотического насекомого», – добавил зампред Совбеза, говоря о европейцах. При этом он выразил мнение, что даже изменение расстановки сил в американском Конгрессе не позволит Зеленскому избежать последствий конфликта с Трампом.
Медведев также заявил, что американский президент не должен забывать о роли Зеленского в возникновении политических проблем, с которыми столкнулся Трамп.
16 октября президент США в интервью Newsmax усомнился в готовности украинского лидера к переговорам и допустил необходимость выборов в стране, задавшись вопросом, сохраняет ли Зеленский общественную поддержку на фоне конфликта. Трамп также заявил, что не является поклонником Зеленского и считает его более сложным партнером, чем президента РФ Владимира Путина. Он раскритиковал возобновление ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), отметив, что это повышает мировые цены на нефть.
В ходе интервью американский лидер также обвинил Киев в перепродаже американских ракет и военного оборудования, полученных при экс-президенте Джо Байдене.
10 октября Трамп резко раскритиковал Зеленского, заявив, что Украине нужен новый президент.